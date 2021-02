Arrimadas creu que la ciutadania està decebuda per les actuacions del rei emèrit

La presidenta de Cs, Inés Arrimadas, ha lamentat que la regularització fiscal de quatre milions d'euros a l'Agència Tributària que ha fet el rei emèrit Joan Carles I per rendes no declarades durant diversos exercicis és "absolutament decebedor" per als ciutadans.





Inés Arrimadas, al costat del líder de Cs a Catalunya, Carlos Carrizosa (EP)









En roda de premsa aquest divendres davant al Parlament, Acostades ha assenyalat que després d'aquesta segona regularització, la sensació de la ciutadania és de decepció: "Milions d'espanyols sabem la contribució a la democràcia espanyola que va fer al seu dia, però es demostra que després també va fer conductes absolutament decebedors ".





Ha lamentat que aquesta regularització es produeixi en la mateixa setmana que es recorda "el gran servei a Espanya que va fer el rei emèrit" el 23F, ja que dimarts es va celebrar al Congrés el 40 aniversari del fracàs de l'intent de cop d'estat i es va enaltir la seva figura.





Sobre les negociacions del PP i el PSOE per a la renovació del Consell General de Poder Judicial (CGPJ), Acostades ha acusat els dos partits de posar-se d'acord en "repartir-se la justícia com si fos un pastís" però no en els pressupostos generals de l'Estat (PGE) o sobre els fons europeus no ho facin.





"No volem que els polítics es reparteixin els jutges. És un espectacle lamentable, no es posen d'acord per fer uns pressupostos bons per a Espanya, per això no se sentin, però per repartir-se els jutges sí", ha recalcat.





També els ha retret que al "únic escull en el qual no estan d'acord sobre el CGPJ és en un o dos noms" i els ha exigit que treguin les mans de la justícia i que siguin els jutges els que triïn als jutges, en les seves paraules.