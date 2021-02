El Corte Inglés aborda aquest dissabte el pla per a la sortida de 3.000 empleats

El Corte Inglés proposarà als sindicats un pla voluntari de baixes per a un màxim de 3.000 empleats, dels quals 2.500 seran treballadors dels centres comercials i 500 pertanyents als serveis corporatius, segons fonts coneixedores d'aquesta decisió.





El Corte Inglés (EP)





En concret, el gegant presidit per Marta Álvarez abordarà aquest dissabte amb els sindicats aquest pla de reordenació, que afectarà més d'un 4% de la plantilla, integrada per uns 63.000 treballadors.





Les mateixes fonts han explicat que l'objectiu d'aquest pla, dirigit a tots els treballadors fixos de l'empresa, és adaptar-se a les noves circumstàncies i adequar els recursos de l'empresa a les necessitats actuals en un context marcat pel Covid-19.





Després de la comunicació als sindicats, es crearà la comissió negociadora que serà la que estableixi les condicions de el pla, la figura jurídica està per definir i entre les que podrien figurar baixes incentivades.





La companyia ja es va acollir al març de 2020 a un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) per causa de força major per a un total de 25.900 empleats, després de decretar el Govern l'estat d'alarma per frenar l'expansió del coronavirus.





Aquest ERTO va afectar per tant a gairebé el 29% de la plantilla total de el grup, que ascendeix una mica més de 90.000 empleats. Així, es van veure afectats 22.000 treballadors dels grans magatzems d'El Corte Inglés, 2.000 empleats de la cadena de moda Sfera i 1.900 empleats de Viatges El Corte Inglés.





Després decretar l'estat d'alarma a Espanya per frenar l'expansió del coronavirus, el grup El Corte Inglés s'ha vist obligat a tancar tots els seus centres a Espanya, deixant únicament operatives totes les seves àrees d'alimentació i productes de primera necessitat.





El Corte Inglés va tornar a el resultat brut d'explotació (Ebitda) positiu en el segon trimestre del seu exercici fiscal (entre l'1 de juny i el 31 d'agost), fins a situar-se en 64 milions d'euros gràcies a la reobertura de botigues i a la venda línia, que va registrar una alça del 124% en aquest trimestre. La xifra de negoci consolidada durant aquest període es va situar en 2.817.000, amb un benefici brut de 811 milions d'euros.