Gairebé el 80% de les empreses espanyoles no tenen liquiditat per pagar les factures

Una enquesta realitzada per Credit Back entre directius d'empreses sobre les causes de la morositat reflecteix que el 76,4 per cent de les empreses asseguren que no tenen liquiditat per pagar les factures pendents dins del termini legal.





Segons aquesta enquesta, els directius consultats assenyalen que el 10,4 per cent de les empreses que incompleixen els terminis de pagament simplement no volen pagar i el 12,7 per cent s'aprofiten dels seus proveïdors.





"Les dades posen de manifest que el 23,1% de la morositat és cobrable i les empreses han de prendre mesures per al cobrament de deutes abans de recórrer a altres mesures de financiació com el crèdit", assegura el CEO de Credit Back, Francisco Martín.