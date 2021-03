Rescaten en helicòpter a un ciclista que havia patit una aturada cardíaca a les afores de Terrassa

Helicòpter d'Emergències (EP)





El 112 va informar dissabte, a les 11.25 h, que un ciclista es trobava inconscient al turó de les Roques Blanques, a la zona de Can Candi (Terrassa), i que l’ambulància no hi podia accedir al lloc.





Dues dotacions de la Policia Municipal de Terrassa i una de Bombers van personar-se al lloc i van traslladar als sanitaris de l’ambulància fins on es trobava el ciclista, que havia patit una aturada cardíaca.





El ciclista, amb pronòstic greu, va ser traslladat en helicòpter a l’Hospital de Sant Pau de Barcelona.