La família d'Helena Jubany, decebuda després de la decisió de l'Audiència

La família d'Helena Jubany ha lamentat la decisió de l'Audiència Nacional, que ha rebutjat la reobertura del cas, i ha recordat que la seva petició és que s'investigui l'assassinat de la jove, comès el desembre de l'any 2001 a Sabadell (Barcelona).





L'advocat de la família Jubany (EP)









En un comunicat, la família ha destacat la seva "estupefacció" i perplexitat absoluta i ha subratllat que l'Audiència s'excedeix de les seves funcions, ja que fa valoracions que no són pertinents en un moment tan inicial de les indagacions, remarcant què és creïble què i no.

Així mateix, creu que fa "tot tipus de conjectures que no es corresponen amb aquest moment processal" i ha afegit que l'Audiència ha actuat com si s'hagués celebrat un judici, alhora que ha recriminat que hagi resolt amb el material que hi havia a juliol de l'any 2020 i no hagi demanat actualitzar el sumari.





En aquest sentit, ha apuntat a les noves tandes de declaració que s'han dut a terme en els últims mesos en els jutjats de Sabadell i, per tant, "resol sense tenir en compte la realitat actual de l'expedient".





La família ha garantit que estudiarà "totes les accions judicials possibles per mantenir oberta o reobrir de nou la causa" amb la finalitat que es pugui investigar fins al final.

També ha manifestat la indignació que provoca "tanta injustícia i la incomprensió d'uns tribunals que no és que no vulguin jutjar o condemnar és que es neguen a la possibilitat d'investigar" i ha insistit en el dret de la família de conèixer la veritat.