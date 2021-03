El centre Teknon fa per primera vegada a Espanya una via endoscòpica amb l’EsophyX-Z

Per primera vegada a Espanya s'ha dut a terme per via endoscòpica una funduplicatura amb l’Esophyx-Z 2.0, un procediment en el qual es crea una nova vàlvula antireflux. Aquesta intervenció s’empra per al tractament del reflux gastroesofàgic o MRGE. L'operació es va dur a terme al febrer de 2020 al Centro Médico Teknon i al cap d'un any de seguiment la pacient es troba en perfecte estat, i es mostra asimptomàtica sense necessitat de prendre cap tipus de medicació.









Imatge abans de l'operació (Centre Mèdic Teknon)





Aquesta nova tècnica es porta a terme amb el dispositiu Esophyx-Z 2.0 i ofereix uns resultats excellents, similars als aconseguits mitjançant la cirurgia, amb els avantatges inherents a una intervenció endoscòpica. «Ja fa uns quants anys que s’utilitza a Amèrica, però a Europa no va arribar fins a finals del 2019. El seu ús està àmpliament avalat per més de 22.000 pacients a tot el món i ara nosaltres a Espanya som els pioners que l’hem incorporat», explica la Dra. Rocío Temiño, especialista en aparell digestiu, que va realitzar la intervenció juntament amb el Dr. Jorge Carlos Espinós, de l'Institut d'Endoscòpia Avançada Espinós Turró del Centro Médico Teknon.





Operació mínimament invasiva i ràpida recuperació

En els darrers anys s'han desenvolupat diversos dispositius endoscòpics per al tractament del reflux, però l’Esophyx-Z 2.0 és l'únic que actualment permet realitzar la funduplicatura per via endoscòpica. Fins a dia d’avui, a Espanya la manera de realitzar aquesta intervenció era via laparoscòpica, que requereix fer petites incisions a l'abdomen a través de les quals s’introdueixen els instruments necessaris per dur a terme la funduplicatura. Durant aquesta cirurgia, el metge envolta la porció superior de l'estómac al voltant de l'esòfag, per tal que es pressioni l'esfínter esofàgic inferior i es previngui el reflux.





Gràcies al nou equip aquestes incisions deixen de ser necessàries i la intervenció es realitza a través de l'esòfag del pacient i des de dins del mateix estómac. «L’Esophyx-Z 2.0 és un aparell que ens permet arribar fins a l'estómac del pacient a través de la seva boca. Un cop dins i gràcies a la visió directa que ens ofereix l'endoscopi es poden alliberar uns punts de polipropilè que ens ajuden a unir les capes de teixit esofàgic i del fons de l'estómac, creant una vàlvulacircumferencial», comenta la Dra. Rocío Temiño.





Per realitzar aquesta intervenció és necessari sotmetre el pacient a una anestèsia general i la durada és d'aproximadament una hora. Però, pel fet que no cal practicar incisions a l'abdomen, requereix únicament un dia d'ingrés per al pacient i un temps de recuperació molt curt. «Amb aquesta nova tècnica podem oferir als nostres pacients un tractament des del punt de vista endoscòpic amb resultats excellents i perfil de seguretat, i amb l'avantatge de l'absència de disfàgia o dificultat per empassar», incideix la Dra. Temiño.









Imatge després de l'operació (Centre Mèdic Teknon)





Intervenció per a pacients amb hèrnies petites

La nova tècnica que ara s'aplica al Centro Médico Teknon està indicada per a pacients que tenen una hèrnia petita, d’una grandària que no excedeixi els dos centímetres. La funduplicatura està recomanada en pacients amb MRGE crònic que no aconsegueixen un complet alleujament de la seva simptomatologia, pacients amb efectes secundaris o pacients que no desitgen prendre medicació de per vida.





Els resultats dels estudis mostren una millora de la qualitat de vida i una millora objectiva determinada pel procés de l'ús de medicació del 80%, amb una forquilla que va des del 50 al 97%. També hi ha una curació significativa de l'esofagitis del 84%. Centro Médico Teknon és el centre de referència a Espanya per a la realització de la funduplicatura via endoscòpica per tractar la MRGE amb l’Esophyx-Z 2.0.





Sobre la malaltia per reflux gastroesofàgic

En el procés de la digestió es fabrica una gran quantitat d'àcid per poder digerir els aliments. Les parets de l'estómac estan acostumades a aquest àcid, però les de l'esòfag no. Quan el tancament de la vàlvula de la unió entre l'estómac i l'esòfag no funciona de manera adequada, això provoca un ascens del contingut de l'estómac, que pot ser àcid o no, i és el que es coneix com a malaltia per reflux gastroesofàgic o MRGE.





Aquest defecte pot ser degut tant a una insuficiència muscular del càrdies –que tanca la connexió entre esòfag i estómac, impedint que el menjar i l'àcid que es troben a l'estómac tornin cap a l’esòfag– com a una hèrnia de hiat. En qualsevol cas, els símptomes són similars i van des de símptomes digestius, com cremor, regurgitació i dolor o dificultat per empassar, a altres de no digestius com ara tos crònica, faringitis, laringitis, afonia, asma, taquicàrdia, dolor toràcic o desgast dental entre d'altres.





«La MRGE pot afectar considerablement la qualitat de vida dels pacients. Si no es tracta adequadament també pot tenir afectacions importants a llarg termini, com estretors i ferides a l'esòfag o canvis en la mucosa, que poden predisposar el pacient a un adenocarcinoma esofàgic, per la qual cosa resulta important portar un seguiment adequat de la malaltia », explica la Dra. Rocío Temiño.