Fiscalia demana 10 mesos de presó per a un votant de Vox que va agredir apoderats d'ERC i CUP

La Fiscalia de Barcelona ha reclamat condemnar a 10 mesos de presó a un votant de Vox que durant les eleccions municipals i europees de maig de 2019 va agredir dos apoderats d'ERC i CUP en un col·legi electoral de Barcelona.





VOX (EP)









En l'escrit d'acusació, el fiscal relata que l'acusat va entrar a la seu electoral sobre les 19 hores i, al veure la credencial que portava l'apoderat de la CUP, li va cridar: 'Tu no vas a ficar cap vot en el meu sobre, jo sóc de Vox ',' Fill de puta ',' Aquests el que volen és trencar Espanya ',' Vermell de merda '.





El fiscal considera que ho va fer "guiat pel propòsit de ridiculitzar posant en dubte el seu paper com a apoderat d'un partit polític a què vincula una tendència ideològica pròpia de col·lectius d'extrema esquerra independentista, que menysprea".





A el passar al costat de l'apoderat d'ERC, que segons el fiscal equipara ideològicament a la CUP, va assenyalar amb el dit i li va dir "puto independentista, us esteu carregant el país".





Després de votar, es va girar cap a l'apoderat de la CUP i li va cridar 'maricón de merda' intentant abalançar sobre ell, el que van impedir altres apoderats.





No obstant això, sí que va aconseguir a l'apoderat d'ERC, a qui "li va propinar un cop de puny a la cara, sofrint eritemes en pavelló auricular i en hemicara esquerra".





Multa de 5.400 EUROS

El fiscal afirma que l'acusat pretenia exposar als representants d'ERC i CUP "a la burla de la resta d'apoderats i altres membres de la mesa electoral menyspreant la seva ideologia, conscient que amb això feria el seu amor propi al mateix temps que pertorbava el pacífic desenvolupament de l'exercici del dret a vot dels altres ".





L'home va anar a votar amb una samarreta amb la inscripció 'AHTR', que evoca la frase 'Adolf Hitler tenia raó', i a les seves xarxes socials mostra "un tatuatge que dibuixa la figura d'un skinhead crucificat i roba que incorpora figures i lemes que evoquen personatges i col·lectius vinculats a ideologies d'extrema dreta, com HSM Llar Social Madrid ".





Per aquests fets, el fiscal demana condemnar-lo per un delicte contra la integritat moral, per lesions i per delicte electoral, i imposar-li una multa de 5.400 euros.