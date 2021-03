Almenys 18 morts en les manifestacions a Birmània contra la junta militar

Almenys 18 manifestants han mort aquest dimecres durant les protestes a diferents ciutats de Birmània contra la junta militar que governa el país des de l'1 de febrer, malgrat les reiterades crides internacionals a posar fi a la repressió.

Els mitjans de comunicació locals han mostrat escenes de repressió a diferents ciutats del país, amb un recompte provisional de 18 morts segons portals com 'Myanmar Now' i l'Associació per a l'Assistència de Presos Polítics.





"La llista de morts pot augmentar", ha advertit el portaveu d'aquesta associació, Ko Bo Kyi, en un missatge a Twitter en què ha assegurat que hi ha "molts" ferits i que "alguns estan en situació crítica". Entre les víctimes hi hauria menors d'edat.





A la ciutat més important del país, Rangun, han mort almenys set persones, les mateixes que a la localitat de Monywa, mentre que també s'han confirmat morts a Mandalay i altres àrees de la mateixa regió.





Les autoritats han tornat a recórrer a les armes de foc, malgrat que teòricament la junta militar va reclamar públicament a les forces de seguretat que no les utilitzessin per contenir les manifestacions.





La xifra de detinguts des del cop d'estat ja supera els 1.200, entre els quals l'anterior líder 'de facto' del Govern, Aung Suu Kyi, i l'expresident Win Mynt, segons 'The Irrawaddy'.