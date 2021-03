Els comuns proposaran a Joan Carles Gallego com a president de Parlament

@EP









La líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha anunciat que els morats proposaran a l'diputat electe dels comuns Joan Carles Gallego com a president de Parlament, "veient que altres partits no estan arribant a acords".





En una entrevista aquest dijous a Catalunya Ràdio, Albiach ha assegurat que el número dos de la seva llista és "una persona que, per la seva trajectòria, és superadora de les sinergies" de partits.





Ha destacat el seu tarannà conciliador: "És superador dels blocs i seria bon president de Parlament", i ha explicat que plantejaran aquesta proposta en els pròxims dies als partits amb els que s'estan reunint per negociar sobre el futur Govern.





Albiach ha insistit en la fórmula d'un Govern d'ERC i comuns amb suport extern de PSC, i ha lamentat que els republicans vulguin apropar-se als comuns però alhora també a Junts, amb qui veuen "incompatible" formar un Executiu.





També ha retret a l'candidat de PSC i exministre de Sanitat, Salvador Illa, estar "entestat" a ser president, i ha insistit en demanar-li generositat per tenir una fórmula diferent a l'actual Govern d'ERC i Junts.





Així, ja són dos els partits que han postulat a un diputat electe per presidir la Cambra: els comuns a Gallego i els socialistes, que proposen a la viceprimera secretària de la formació, Eva Granados.





Les dues propostes tenen difícil arribar aconseguir el seu objectiu, tot i que no es poden descartar definitivament, tenint en compte la falta d'acord que de moment han mostrat les forces independentistes per proposar un candidat de consens i fer valer la seva majoria d'escons a l'hemicicle, en una votació que és secreta.





CORDÓ SANITARI A VOX



Sobre la reunió d'aquest dimecres per fer un cordó sanitari a Vox al Parlament, en què van participar PSC, ERC, Junts, CUP i comuns, Albiach ha dit que es tornaran a reunir dimarts i "segurament" tornaran a fer-ho més endavant .





Ha criticat que ni PP ni Cs hagin volgut participar perquè "no volen fer un cordó sanitari", i ha sostingut que no entén la seva postura i que tots dos partits no estan a l'nivell de les dretes europees.





La líder estatge ha concretat que estan elaborant un protocol per no concedir a Vox cap càrrec institucional, i que hi ha un debat obert sobre si respondre o no a les intervencions de el partit d'extrema dreta i com fer-ho.