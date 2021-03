Anna Grau serà la portaveu de Cs a la Comissió d'Igualtat del nou Parlament

La diputada electa de Cs al Parlament Anna Grau (que va ser número 2 per Barcelona) serà la propera portaveu de la Comissió d'Igualtat de les persones i feminismes en la pròxima legislatura, en la que vetllarà perquè el feminisme no sigui una "joguina ideològic ".





"Ens enfrontem a un 8 de Març pel desgràcia amb més divisió que unió", ha afegit en aquest diumenge davant del Parlament al costat de la també dirigent "taronja" Noemí de la Calle.





Anna Grau ha lamentat que hi ha un feminisme que "no integra totes les dones" sinó que les enfronta entre si a col·lectius com el LGTBI.





Anna Grau serà la portaveu de Cs a la Comissió d'Igualtat de el nou Parlament @EP







També ha criticat que la líder de el partit, Inés Arrimadas, "se li aplica una doble vara de mesurar des del masclisme i des de certs conceptes rancis, sectaris i cutres de l'feminisme"





Pel que fa a el Dia Internacional de la Dona, ha apostat per un "8 de març segur" que no posi en perill la salut per reivindicar els drets de la dona.





"Algunes de les decisions que s'estan prenent en relació a les mobilitzacions l'últim que tenen en compte és la salut de les persones o fins i tot la salut de el moviment feminista", ha lamentat.





Noemí de la Calle ha destacat les iniciatives que Cs està presentant aquests dies "per avançar en la consecució de la igualtat".





Ha recordat que al Congrés proposen ampliar fins a 24 setmanes (i 48 en el cas de les famílies monoparentals) els permisos de paternitat i maternitat per naixement, per adopció o per acolliment.





També han proposat una llei per "garantir els drets reproductius i fer d'Espanya un país capdavanter en reproducció assistida", per acabar amb les llistes d'espera i les discriminacions que pateixen algunes persones a l'accedir a aquests tractaments, ha dit.

A més, plantegen la gratuïtat dels tractaments de garantir i preservar la fertilitat d'aquelles persones que tinguin una malaltia que els impedeixi gestar.