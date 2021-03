Els cinc eurodiputats d'Unides Podem votaran 'no' a aixecar la immunitat de Puigdemont

Els cinc diputats de Unides Podem al Parlament europeu votaran a última hora d'aquest dilluns en contra d'aixecar la immunitat de l'expresident de Catalunya i eurodiputat de Junts Carles Puigdemont, tal com ha sol·licitat a la institució europea el Tribunal Suprem i ha avalat la comissió d'Afers Jurídics de l'Eurocambra.





Carles Puigdemont (EP)













"A Catalunya hi ha un conflicte polític que requereix de política, no de judicialització", ha escrit Miguel Urbán a les xarxes socials per avançar el sentit del vot d'UP, que votarà també en contra dels suplicatoris remesos pel Suprem per als dos exconsellers que ocupen escó per Junts, Toni Comín i Clara Ponsatí.





La delegació de Unides Podem al Parlament europeu està formada per dos eurodiputats d'Esquerra Unida, Sira Rego i Manu Pineda, i tres de Podem, Eugenia Rodríguez Palop, Idoia Villanueva i Miguel Urbán, i estan integrats en el grup de l'Esquerra europea, de què també forma part l'eurodiputat d'EH Bildu, Pernando Barrena, que també ha dit que votarà en contra dels suplicatoris.





El ple de Parlament europeu vota a última hora d'aquest dilluns si accepta suspendre la immunitat europarlamentària de Puigdemont, Comín i Ponsatí perquè puguin ser jutjats a Espanya, encara que el resultat no es farà públic fins al dimarts a les 09:00 hores, quan sigui llegit a l'inici de la sessió.





Si el vot de ple confirma la posició de la comissió jurídica, llavors quedarà suspesa la immunitat de Puigdemont i podrà reactivar-se el cas al Tribunal belga que ha de decidir si executa l'ordre europea de detenció i entrega perquè l'expresident català sigui extradit a Espanya .





De la mateixa manera es reactivarien els processos que afecten Comín i Ponsatí, el primer a Bèlgica i el segon al Regne Unit, ja que en ambdós casos els tribunals que examinen els seus extradicions van optar per esperar a la posició de l'Eurocambra.