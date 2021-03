Amelia De Dios Romero obté el VIII Premi Internacional de Narrativa Marta de Mont Marçal

Justament el Dia Internacional de la Dona arriba la notícia del lliurament d'un premi literari creat per i per a dones que es ve atorgant des de fa vuit anys i està dotat amb 3.000 euros, un quadre original de la pintora Antonia Cortijos i una caixa mensual de cava Mont Marçal. Es tracta del premi internacional de narrativa Marta de Mont Marçal que en aquesta ocasió ha correspost a Amelia De Dios Romero per la seva novel·la "Us vigila! "(Títol provisional) que va resultar seleccionada entre els 56 originals presentats. El jurat, presidit per Hortènsia Galí, periodista i directora de la revista La Pàgina Escrita, va estar integrat per Isabel Martí, de l'Agència Literària IMC, Blanca Rosa Roca, de Roca Editorial, i Antonia Cortijos, escriptora, pintora i representant de l'Patronat de la Fundació Sierra i Fabra.





Amelia De Dios Romero





Segons explica Roca Editorial, que publicarà l'obra al setembre, és un thriller psicològic que es desenvolupa a les muntanyes asturianes i que narra tres històries paral·leles: la d'Olivia, una dona destrossada per la sobtada mort del seu marit, que torna a Astúries a tancar la casona familiar, la de Jacinta, una jove que va viure en aquella casona anys enrere i el diari arriba misteriosament a mans d'Olivia, i la de l'assassí de nens que s'amaga en aquelles muntanyes.





De Déu Romero va néixer a Madrid i va estudiar Arts Plàstiques i Ciències de l'Art a la Sorbona de París, especialitzant-se en Mediació Cultural. És especialista en màrqueting i comunicació i ha viscut i treballat a Madrid, Caracas, Londres, París i Nova York. El 2010 li van concedir el premi Dones destacades que atorga anualment el diari en espanyol de més tirada a Estats Units a les professionals el treball té un impacte positiu en la comunitat hispana. Té publicades tres novel·les: "Fins que la veritat et trobi" (primer premi en els International Latino Book Awards en la categoria de primera novel·la), "L'altre" i "Si sabés que hi ets".





Les anteriors guardonades d'aquest premi van ser Berta Tabor en 2014 amb“El ángel del olvido”, Laura Garzón el 2015 amb “Promesas de arena”, Blanca Bravo el 2016 amb “La otra vida”, Yolanda Fidalgo el 2017 amb “Más allá de los volcanes”, Neus Arqués el 2018 amb “Caída libre”, Myriam Imedio el 2019 amb “La esperada lluvia”, i Alicia García l'any passat amb “La cárcel”.