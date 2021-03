El Corte Inglés i quatre sindicats amaguen les xifres que justificarien desfer-se de 3.000 empleats

Els sindicats accepten la "confidencialitat" de les "dades sensibles" que figuren en la memòria del pla de reorganització





El Corte Inglés exclou del que anomena pla voluntari de baixes als majors de 50 anys. En termes generals, aquests són els empleats que tindrien dret a una major indemnització en cas d'acomiadament, ja que solen ser els que porten més temps a l'empresa. L'empresa al·lega que no els inclou en el pla perquè són els que, d'anar-se'n al carrer, tindrien més difícil trobar a altres treballadors.

















Les negociacions del pla de començar avui. Per ara CCOO, FASGA, Fetico i UGT fan front comú en la Comissió de Negociació Sindical. Aquests són els quatre sindicats representats en la negociació, de la qual queden fora forces amb menys representació a nivell estatal, com el gallec CIG i els bascos LAB i ELA.





Segons una nota pactada per les quatre centrals, tampoc entraran en el pla de baixes incentivades els col·lectius d'empleats eventuals i contractes de relleu, ni els assalariats de "dies solts".

Els sindicats interpreten la informació de l'empresa no com "un pla de rejoveniment, ni de desvinculació", sinó "un procés de reducció de plantilla i reorganització de l'empresa". La reorganització de l'empresa als nous mercats digitals és precisament un dels motius enarborats per la companyia per justificar els acomiadaments.





Un altre motiu, potser de més calibre, és l'enorme deute que arrossega el grup, el deute està a un pas del bo escombraries. Els sindicats diuen que ECI els va lliurar avui un informe tècnic i econòmic de les causes que justificarien les retallades.





No obstant això, els sindicats semblen que no estan disposats a fer públiques aquestes xifres, al·legant confidencialitat de "dades sensibles". Davant d'un mesura "d'enorme calat i importància per a l'empresa" als treballadors no els queda una altra, per tant, de fer un exercici de confiança en els representants de les grans centrals.





NEOLLENGUA SINDICAL

L'empresa pretén desfer-se de gairebé el 5% de la seva plantilla. L'única via que té per evitar un ERO, que obriria les portes accedís a l'esmentat informe, és aconseguir que la pràctica total dels 3.000 operaris en el disparador demani la baixa voluntària, en teoria a canvi d'indemnitzacions superiors als mínims legislats per als ERO. En el seu comunicat, les quatre centrals mai usen el terme acomiadament, parlen de "finalització de vida laboral al Corte Inglés".





D'aquests 3.00o empleats, 2.500 correspondrien a centres comercials i 500 a les oficines de serveis centrals. ECI, vendrà, tancarà o reformularà botigues i immobles propis, entre ells la seu central al barri de Goya a Madrid.