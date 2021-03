L'OMS considera que exigir un certificat de vacunació per viatjar crearà "més desigualtats"

El director executiu del Programa d'Emergències de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Michael Ryan, ha rebutjat que els països pretenguin demanar a la població un certificat de vacunació enfront del Covid-19 per viatjar, ja que crearà "més desigualtats ".





Michael Ryan (EP)









En roda de premsa, Ryan ha recordat que encara no hi ha vacunes contra el coronavirus per a tothom, de manera que permetre viatjar només a aquells que s'hagin vacunat generarà moltes desigualtats a tot el món.





"Si es prenen decisions sobre el que poden fer les persones que estan vacunades i sobre les que no ho estan es pot empitjorar la desigualtat social que ja existeix, atès que l'accés a les vacunes és desigual i no tothom té accés a elles ", ha postil·lat.





De la mateixa manera s'ha manifestat la directora del Programa d'Inmunizaciones de l'OMS, Kate O'Brien, que ha assenyalat que aquest certificat pot ser beneficiós a nivell clínic, és a dir, per saber el vincle de les persones amb les vacunes que es li han inoculat o perquè es tingui una major autonomia.





No obstant això, prossegueix, pot suposar "importants problemes" si el certificat de vacunació s'usa per prohibir o permetre viatjar a la població. "Poden suposar beneficis a l'hora dels programes de vacunació però problemes si s'usen per als viatges", ha tancat.