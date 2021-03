La suspensió d'aranzels dels Estats Units a la UE beneficiarà a 450 empreses catalanes

Un total de 450 empreses catalanes es veuran beneficiades per la suspensió dels aranzels dels Estats Units a les importacions de carn de porc, oli d’oliva i vi provinents de la Unió Europea. Es tracta d’empreses que des de l’octubre de l’any 2019 han hagut de fer front a aranzels del 25% per poder vendre els seus productes en aquest país i que a partir d’ara ja podran tornar a exportar sense haver de pagar aquest concepte arran de la suspensió temporal de quatre mesos acordada per la UE i els Estats Units el divendres passat.









Les exportacions catalanes als Estats Units dels tres sectors afectats de manera agregada han caigut un 34,2% l’any 2020 i han assolit els 62,3 milions d’euros, arran de l’entrada en vigor d’aquests aranzels, sumada a la crisi de la Covid-19 i l’augment d’exportacions de carn de porc d’empreses catalanes a la Xina, entre altres motius. Es tracta d’un 2,6% del total del volum exportat pel conjunt d’empreses catalanes als Estats Units.





Així, segons el conseller delegat d’ACCIÓ, Joan Romero, “des d’ACCIÓ valorem molt positivament la suspensió temporal d’aquests aranzels”. “Més enllà que afavorirà de nou les exportacions i la presència d’empreses exportadores d'aquests productes al mercat nord-americà”, subratlla, “és una molt bona notícia i un missatge esperançador per a l’impuls del lliure comerç en un context d’augment del proteccionisme a escala global”.





A més, aquesta notícia arriba en un moment en què “es preveu que l'economia nord-americana tingui una recuperació ràpida impulsada pel paquet de mesures d'1,9 bilions de dòlars per reactivar l'economia i amb la previsió que el PIB creixi un 2% el primer trimestre”. De fet, la despesa de consum als Estats Units el mes de gener va créixer un 2,4% intermensual i les importacions van augmentar un 3,2% interanual.





Afectació per sectors

A Catalunya, la imposició d'aranzels afectava una sèrie de productes agroalimentaris, sobretot la carn de porc, el vi i l’oli d’oliva. També apareixien al llistat d’aranzels productes com el formatge, les cireres i els préssecs, però l’impacte en aquests casos és menys rellevant.





En concret, les exportacions de carn de porc als Estats Units van assolir l’any passat els 4,1 milions d’euros (-83,8% en relació amb el 2019), l’oli els 37,7 milions d’euros (-8,5%) i el vi els 20,4 milions d’euros (-26,7%).













Promoció de productes catalans als Estats Units

Romero destaca que “posem a disposició de l’empresa catalana les oficines exteriors d’ACCIÓ a Miami, Washington i Nova York per trobar els millors canals d’entrada i estratègies de comercialització als Estats Units”. De fet, ACCIÓ ha organitzat pel mes d’octubre un acte de promoció a Miami perquè cellers catalans puguin presentar els seus productes a importadors, restauradors, sommeliers i distribuïdors nord-americans en el marc del programa ‘Catalan Wines’.





Mentre han estat en vigor, les empreses catalanes han pogut accedir a una eina d’ACCIÓ per calcular el cost que tenia el seu producte en el moment de creuar la frontera amb els nous aranzels. A més, podien fer una anàlisi comparativa de preus de productes alimentaris europeus i catalans a diversos establiments comercials dels Estats Units per analitzar la seva competitivitat en aquest país, a banda d’obtenir informació i assessorament sobre aspectes logístics i les noves regulacions, els requeriments duaners o certificats necessaris per exportar als Estats Units.





El vuitè soci comercial de Catalunya

Actualment els Estats Units són el vuitè soci comercial de Catalunya. L’any passat les exportacions catalanes en aquest país van sumar 2.426,5 milions d’euros, un 3,7% del total de vendes a l’exterior de Catalunya, encapçalades per la maquinària (14,7%) i els productes farmacèutics (13,0%).