ERC, Junts i la CUP encara no han arribat a un acord quan queden només dos dies per constituir el Parlament

ERC, Junts i la CUP s'han reunit aquest dimecres de manera conjunta per segona vegada però no han arribat a cap acord a falta de dos dies perquè se celebri el ple de constitució de Parlament, en el qual s'escollirà la composició de la Mesa de la Cambra catalana.





Reunió entre les tres formacions (EP)





Fonts coneixedores han explicat que la trobada ha acabat sense acord i que seguiran negociant, de manera que es manté la incògnita de qui presidirà el Parlament en la propera legislatura.





Junts continua defensant que aquest càrrec li correspon a la seva formació però sense concretar a qui proposen per assumir-ho, cosa que sí ha fet la CUP plantejant a què va ser el seu cap de llista per Lleida, Pau Juvillà, com el seu candidat per presidir el Parlament.





En un comunicat, la CUP ha assegurat que durant la trobada han proposat formalment a Juvillà com a candidat a la Presidència de Parlament "amb l'objectiu de garantir que aquesta sigui capaç de frenar els discursos d'odi, les amenaces i les coaccions de l'extrema dreta , d'una banda, i de l'altra, que vetlli, desobeint si cal, perquè el Parlament pugui dur a terme polítiques per avançar social i nacionalment ".





"SITUACIÓ AL LÍMIT"

Els 'cupaires' han criticat que Junts "segueixi exigint la Presidència de Parlament sense voler concretar ni proposta política ni noms, i que ni tan sols estiguin disposats a parlar-lo, portant la situació al límit, 48 hores abans de la constitució de Parlament".





També han acusat ERC i Junts de "poca concreció" tant en el projecte per a la propera legislatura i com a concretar les propostes que els dos partits s'havien compromès a treballar: fer una moratòria de l'ús de projectils de foam, que la Brigada Mòvil ( Brimo) dels Mossos d'Esquadra no participi en els desnonaments i que la Generalitat no es personi com a acusació particular contra activistes.





Així, la CUP ha instat els dos partits a treballar en un acord que "eviti situar-se en les mateixes coordenades que durant la legislatura anterior, que doni respostes a la població davant la crisi política, social i econòmica, i que s'allunya de l'intercanvi de cadires ".





JUNTS VOL LA PRESIDÈNCIA

En un altre comunicat, Junts ha assegurat que segueix treballant amb ERC i la CUP per arribar a un acord "fidel als resultats del 14F que vagi més enllà de la investidura i la formació de Govern".





Segons la formació de Laura Borràs, per superar les discrepàncies de la darrera legislatura han defensat que "el rigor passava per acordar les bases d'actuació i coordinació entre les formacions independentistes, i després entrar a debatre elements com l'elecció dels membres de la Mesa de Parlament ".





Ha afirmat que Junts té la voluntat de presentar candidatura a la Presidència de la Cambra però que "l'elecció de la persona es farà a través de procediments de validació interna el partit".





"Per aquest motiu es demana respecte per aquests procediments de validació i el temps que requereixen, especialment en aquesta setmana que s'ha atemptat contra els drets el secretari general, Jordi Sànchez, el vicepresident, Jordi Turull, i el president del partit, Carles Puigdemont ", en al·lusió a la retirada del tercer grau ja que el Parlament Europeu aixequés la immunitat del líder de la formació.