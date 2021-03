Terrassa presenta el nou catàleg de rutes turístiques de la ciutat per a aquest any

L’Ajuntament de Terrassa, a través del Servei de Turisme, ha elaborat l’oferta de rutes turístiques de la ciutat per aquest any 2021. Amb el nou catàleg “Descobreix Terrassa” s’ofereixen una quinzena de rutes guiades per visitar i conèixer alguns dels principals elements patrimonials de la ciutat.









Ajuntament de Terrassa





El nou catàleg presenta com a principals novetats la posada en marxa d’una visita guiada a la Seu d’Ègara totalment adaptada a les persones amb capacitats diverses o la millora de la informació i la senyalització al voltant de l’accessibilitat de les diferents rutes que s’ofereixen. La ruta “Terrassa de cine”, és una altra de les novetats d’enguany.





Una visita per conèixer algunes de les localitzacions cinematogràfiques més emblemàtiques de Terrassa i que permetrà als i les visitants descobrir els secrets del món del cinema i veure com aquests espais es transformen per convertir-se en epicentre dels rodatges. L’oferta de visites per a aquest any inclou també dues rutes per conèixer la història i evolució de dos edificis singulars ubicats a l’entorn de Terrassa: la ruta de nova creació "Visita la Torre Mossèn Homs, el restaurant més històric de Terrassa!" i la recuperació de la ruta “Els Secrets de Torrebonica. Visites guiades a Can Viver de Torrebonica”.





El catàleg manté algunes de les rutes que ja formen part de la oferta turística estable de Terrassa com la visita guiada “Masia Freixa, la singularitat del modernisme a Terrassa”, la ruta “Un tastet pel Modernisme Industrial”, que inclou un recorregut pels principals edificis modernistes de la ciutat, la visita teatralitzada al Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya “1909. Un passeig per la fàbrica” o l’oferta vinculada al patrimoni cultural de la ciutat a través de l’activitat “Minyons de Terrassa experience”.





Un conjunt d’activitats a les que cal sumar altres propostes vinculades al ric i extens patrimoni natural de Terrassa. Com un recorregut pels principals parcs i jardins de la ciutat amb la ruta “Jardins amb història” o les “Passejades pel Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i la Serra de l’Obac”. El regidor de turisme, Pep Forn, explica que: “Aquest nou catàleg està pensat per descobrir, gaudir i conèixer el patrimoni, la riquesa cultural i la singularitat de la nostra ciutat. Posant a l’abast dels terrassencs i les terrassencs i de les persones que ens visiten, un ampli ventall d’ofertes turístiques atractives, accessibles i que giren al voltant dels elements més representatius del nostre patrimoni”.





Forn ha afegit que: “Malgrat la situació sanitària cal seguir treballant per aconseguir situar Terrassa com a una destinació de referència, posant en valor els nostres potencials vinculats a la cultura, el patrimoni, el cinema, la natura, la gastronomia o l’esport. Uns elements que ens identifiquen, ens singularitzen i que també ens ajuden a promocionar i a posicionar la ciutat i els seus atractius.





El nou catàleg és un producte viu, amb possibilitats d’ampliar l’oferta existent gràcies a l’estreta collaboració que mantenim amb entitats, institucions i empreses de la Taula de Treball de Turisme que, de ben segur, aportarà nous productes turístics”.





Una altra de les propostes del catàleg de rutes turístiques 2021 és “La Seu d’Ègara, un tresor amagat” un recorregut al voltant d’un conjunt monumental únic a Europa i que es troba en la llista indicativa per convertir-se en patrimoni Mundial de la Unesco. A més, i fruit del treball conjunt del Servei de Turisme i de les entitats de referència dins l’àmbit de l’accessibilitat, s’ofereix la ruta “La Seu d’Ègara inclusiva. Un tresor amagat” dissenyada específicament per a persones amb capacitats diverses.





L’oferta de rutes turístiques per a aquest any també permet descobrir la ciutat i el seu patrimoni a través de la visita “Mirades des de les alçades” pujant al segon pis de la Masia Freixa, a la teulada del Vapor Aymerich, Amat i Jover o la Torre del Palau per gaudir d’unes vistes espectaculars. També formen part de l’oferta turística dues propostes que es realitzen al Museu Tèxtil. Es tracta d’una visita guiada a l’exposició “Decòrum, vestir la casa per a l’ocasió” i de l’activitat “Secrets de Museu” que mostra als i les participants les peces més amagades de les colleccions del Museu de Terrassa.





El nou catàleg també disposa d’una ruta adreçada especialment al públic familiar. Es tracta de “Terrassa, l’aventura del temps” que proposa un matí en família al parc de Vallparadís amb els infants com a grans protagonistes.





D’altra banda, el nou catàleg disposa d’un apartat de rutes a la carta amb una relació de recorreguts temàtics (comerç, guerra civil, literaris) amb un codi QR que permet consultar les característiques de la ruta, les condicions per poder realitzar-la o fer la reserva corresponent.