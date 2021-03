Oracle se suma a les empreses que no assistiran presencialment al Mobile World Congress 2021

L'empresa de programari Oracle Corporation ha comunicat que no participarà presencialment al Mobile World Congress (MWC) de 2021 a Barcelona --que està previst que se celebri entre el 28 de juny i l'1 de juliol-- causa de la situació sanitària derivada de la pandèmia del coronavirus.









Així l'han explicat fonts d'Oracle, amb el que la companyia segueix així els passos d'Ericsson, Nokia, Sony i Facebook, que van comunicar aquesta setmana que no acudiran a l'esdeveniment, després que dilluns l'empresa organitzadora GSMA anunciés que requerirà un test negatiu per entrar al recinte, en el qual preveu reunir fins a 50.000 assistents aquest any.





La multinacional tecnològica nord-americana Oracle va ser una de les firmes que va decidir cancel·lar la presència dels seus empleats en l'edició del MWC del 2020 --que estava prevista del 24 al 27 de febrer-- abans de la seva cancel·lació a causa de la pandèmia i les successives anul·lacions d'empreses.





Aquest mateix dijous, la xarxa social Facebook ha comunicat també que no participarà presencialment en l'edició de 2021 del MWC causa de la situació sanitària.





Algunes de les empreses que han cancel·lat la seva assistència presencial han confirmat, però, que participaran en els esdeveniments de manera telemàtica, com la finladesa Nokia o com aquesta estudiant l'empresa de Mark Zuckerberg, Facebook.