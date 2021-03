Fernández (PP) creu que Borràs no és adequada per presidir el Parlament per "falta d'exemplaritat"

El líder del PP al Parlament, Alejandro Fernández, ha assegurat que la recentment elegida com a presidenta de Parlament, Laura Borràs, no és la persona adequada per a aquest càrrec per la seva "falta d'exemplaritat", a l'estar investigada per presumpta prevaricació, frau a l'Administració, malversació de cabals públics i falsedat documental durant la seva etapa a la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).





Alejandro Fernández (PP)





"Ha fet referència a l'exemplaritat, però precisament si algú no podia accedir a un càrrec per una presumpta falta d'exemplaritat és ella", ha sostingut en roda de premsa aquest divendres després de la sessió constitutiva de Parlament.





Fernández ha citat paraules del candidat d'ERC a la Presidència de la Generalitat, Pere Aragonès, que fa mesos va afirmar que l'independentisme no podia servir per tapar irregularitats, sobre el cas de Borràs: "Els que fa mesos li dedicaven aquestes floretes, avui la han votat com a presidenta ".





El líder popular ha explicat que els seus diputats han votat a favor de la candidatura de la socialista Eva Granados a la presidència i vicepresidència de la Cambra catalana perquè va ser la força més votada i creuen que la presència en els òrgans institucionals "ha de respectar la voluntat de la ciutadania expressada a les urnes ".





També ha concretat que per a la votació dels quatre secretaris de la Mesa, el PP ha votat en blanc perquè no volien ser partícips "de cap operació de cordó sanitari de cap formació política".