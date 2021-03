Monedero declararà aquest dilluns com a imputat pels més de 26.000 euros que va cobrar de Neurona

El cofundador de Podem Juan Carlos Monedero compareixerà aquest dilluns com a imputat davant del jutge que investiga el presumpte finançament irregular del partit 'morat', per a donar compte dels més de 26.000 euros que va cobrar de la matriu mexicana de Neurona Comunitat mitjançant el que la Policia ha descrit com una "factura falsa".





Juan Carlos Monedero (EP)













Monedero està citat a les 11.30 hores al Jutjat d'Instrucció Número 42 de Madrid, inserit en els Jutjats de Plaça de Castella, als que haurà d'entrar per un dels seus accessos habituals, després que la jutgessa degana, Maria Jesús del Barco, rebutgés la seva petició d'accedir per una entrada alternativa per salvaguardar la seva "integritat personal".





L'instructor Juan José Escalonilla va imputar a Monedero després que la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) indiqués en un informe del passat 3 de novembre que l'exdirigent 'morat' va cobrar 26.200,31 euros de Neurona Consulting --la matriu mexicana de Neurona Comunitat-- per suposats serveis de consultoria política que no hauria prestat. Els investigadors sostenen que l'única justificació d'aquest pagament seria una "factura falsa".





Segons la UDEF, els diners es va rebre el 25 de gener de 2019 però el banc va bloquejar provisionalment el compte corrent de Moneder, a l'espera que justifiqués tal ingrés, per la qual cosa el cofundador de Podem lliurar una factura amb data de 30 de desembre de 2018 per valor de 30.000 dòlars sota el concepte de "300 hores de consultoria presencial Buenos Aires, Mèxic i Colòmbia".





La UDEF creu que "hauria estat elaborada 'ad hoc'" perquè "reuneix suficients indicis que fan pensar que es tracta d'una factura falsa". Així, desgrana en el seu informe que les tasques de consultoria són un concepte habitual en factures falses perquè és un servei difícil de comprovar; que només figura com a emissor Neurona Consulting quan hauria de constar Moneder; i que s'emet com a 'factura número 1' l'últim dia de l'any i en diumenge.





El jutge va acollir els arguments de la UDEF conclou que "dit document va ser elaborat 'ad hoc' per justificar l'ingrés en l'esmentat compte bancari". "Indiciàriament", va dir en un acte del 17 de novembre, també cal concloure que el cofundador de Podem "va tenir relació amb la posterior fundació o constitució de la societat mercantil Neurona Comunitat i amb la presumpta contractació a aquesta per part de la coalició electoral Unides podem ".





Tant l'informe de la UDEF com l'acte figuren en el sumari de la peça separada i secreta que Escalonilla decidir obrir al setembre per evitar "interferències o manipulacions que puguin comprometre de forma greu el resultat de la investigació", sobretot "en relació amb els comptes bancaris en poder-se realitzar nous moviments de cara a desvirtuar la finalitat i transcendència jurídica de moviments previs".





'EL COLIBRÍ' I ELS VÍDEOS

El 15 de març també declararà, encara que com a testimoni, Eric Alfredo Guerrero Márquez, àlies 'El Colibrí', a qui l'ex Responsable de Compliment Normatiu de Podem Mònica Carmona va identificar com un treballador del partit i un "amic" de Monedero que s'hauria encarregat de redactar els esborranys dels contractes amb Neurona i amb ABD, una altra consultora contractada per a la campanya de 2019.





Dilluns testificarà igualment José Miguel Almazán Diumenge, el representant legal de Yugen Mitjana, una empresa que --de acord amb el relat de Carmona--, prestaria serveis similars a Neurona, de manera que podria haver-se produït una duplicitat en el contractat pel partit amb dues mercantils.





Escalonilla ha sol·licitat a la UDEF un altre informe per determinar si alguns dels vídeos lliurats per Podem com a obra de Neurona serien en realitat producte de Yugen Mitjana, "principalment en relació amb els posteriorment publicitats a través de YouTube i altres xarxes socials".





Al llarg de la investigació, Podem ha aportat al Jutjat d'Instrucció Número 42 una sèrie de documents --arxius, fotografies o vídeos-- que formarien part de la feina que hauria realitzat Neurona.





El jutge ha demanat a la policia que analitzi el material i ja ha rebut un informe de la Unitat de Ciberdelinqüència que estableix que la majoria dels arxius examinats --un total de 709 imatges, 304 vídeos i 69 documents-- es van crear entre els mesos de març i abril de 2019 i en un fus horari americà, cosa que la pròpia Policia atribueix a la configuració horària dels dispositius amb els quals es van crear (ordinadors, càmeres, etc.).





'NEURONA' I ELS SEUS RAMIFICACIONS

A hores d'ara, les indagacions judicials es centren en el contracte signat per Podem i Neurona Comunitat per 363.000 euros per tasques de consultoria política per a les eleccions generals del 28 d'abril de 2019, i que Escalonilla sospita que va poder ser un contracte simulat per desviar diners dels comptes 'morades'.





Des de desembre de 2019, quan l'ex advocat de Podem José Manuel Calvente va presentar la denúncia de la qual va partir el cas 'Neurona', el jutge ha arxivat diverses línies d'investigació, com les relatives a les obres de la nova seu de Podem o a les donacions de la Caixa de Solidaritat del partit. No obstant això, l'Audiència Provincial, en resposta a un recurs de les acusacions populars de Vox i Pro Lege, li ha ordenat seguir investigant l'anomenada 'caixa B'.





Ara, arran d'un escrit presentat per l'ex responsable de compliment normatiu, Escalonilla ha acordat obrir procediments independents sobre els nous fets denunciats per aquesta, entre ells el suposat ús d'una empleada del partit i ara assessora del Ministeri d'Igualtat com a mainadera dels fills de la ministra, Irene Montero.