El creixement del poder d'algunes multinacionals pot posar en risc la recuperació econòmica

El poder de les grans corporacions no ha deixat de créixer en els últims anys i s'incrementarà en el futur com a conseqüència de l'onada de fallides que previsiblement afectarà les pimes per la pandèmia, segons el Fons Monetari Internacional (FMI), que demana a les autoritats intervenir per impedir que una major concentració de mercat amenaci amb frenar la recuperació.





Kristalina Georgieva, directora gerent de l'FMI - EP







En la seva anàlisi, el FMI adverteix també que aquest augment de poder de mercat de les grans corporacions, a el temps que fa que les economies siguin més estables, "també ha fet que les polítiques monetàries i fiscals siguin menys eficaços".





La institució dirigida per Kristalina Georgieva assenyala que, si bé té una base àmplia en tots els països i indústries, aquest augment de poder de mercat de les multinacional ha estat particularment pronunciat en sectors com el tecnològic i el farmacèutic, mentre que, per contra , al sector bancari, no hi ha hagut un augment clar de el poder de mercat.





Aquest augment es concentra en un petit grup d'empreses que el seu poder de mercat està cada vegada més arrelat i ha anat acompanyat d'una disminució generalitzada de el dinamisme empresarial, inclosa una proporció cada vegada menor de l'activitat econòmica de les empreses joves, assenyala el Fons.





En aquest sentit, apunta que, tot i no ser el principal impulsor, les fusions i adquisicions protagonitzades per les empreses dominants han contribuït a incrementar el seu poder de mercat i a la disminució del dinamisme empresarial, ja que els competidors en general es veuen afectats tant en el seu creixement com en la despesa en recerca i desenvolupament, el que resulta particularment preocupant en un món de baix creixement de la productivitat.





"Són oportunitats perdudes en termes de creixement, creació d'ocupació i augment dels ingressos", ha assenyalat la directora gerent del FMI, Kristalina Georgieva, per a qui la bona notícia és que ja s'estan duent a terme revisions actives dels marcs de les polítiques de competència en les principals economies, incloses la Unió Europea i els Estats Units.





"Aquestes revisions ofereixen una oportunitat que no s'ha de perdre. Els responsables de formular les polítiques haurien d'actuar ara per evitar un augment brusc de el poder de mercat que podria frenar la recuperació", ha assenyalat la economista búlgara.





Referent a això, el FMI advoca perquè les autoritats de competència prestin més atenció a l'acompliment de les regles de control en els processos de fusió, així com implementar de manera més activa les prohibicions relacionades amb l'abús de posicions dominants i fer un major ús de les investigacions de mercat per descobrir comportaments nocius sense esperar a tenir notícia d'infraccions.





Així mateix, la institució considera que calen més esforços per garantir la competència en els mercats de insums, inclosos els mercats laborals, i defensa la importància de dotar les autoritats dels recursos necessaris per abordar els canvis accelerats per l'economia digital, on el auge de l' 'big data' i de la intel·ligència artificial estan multiplicant l'avantatge de les empreses establertes.