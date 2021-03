Les vacunes no arribaran als països pobres fins d'aquí a dos anys, assegura l'OMS

L'exdirector del programa de medicaments de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Germán Velásquez, actualment conseller especial per a polítiques i Salut del South Centre i president de la Càtedra de Farmamundi / UCM sobre l'accés a medicaments, ha advertit que les vacunes per fer front a la Covid-19 "segurament arribaran als països en desenvolupament, però d'aquí a uns dos o tres anys, quan ja tothom s'hagi vacunat prioritàriament".





EuropaPress





Així s'ha pronunciat l'expert durant la webinar 'La COVID-19: la nostra gran pandèmia. Una epidèmia més per a molts països de Sud ', organitzada per Farmamundi. Per Velásquez, la situació de la vacunació del coronavirus en aquests països serà com la que ja es va viure amb els fàrmacs antiretrovirals per al VIH fa alguns anys. "Els primers antiretrovirals van sortir en l'any 2000 més o menys, i només en l'any 2005 van començar a arribar massivament a l'Àfrica, el continent més afectat per la sida", ha explicat.





"Fa un any, tots els països es van comprometre, de forma voluntària, amb la iniciativa COVAX perquè la vacuna enfront de la Covid arribés d'una manera immediata, igualitària i equilibrada a tots els llocs, però, està passant exactament el contrari" , ha alertat Velásquez, que ha posat èmfasi que "Estats Units, la Unió Europea (UE), Anglaterra, Israel, Canadà o Austràlia han acaparat físicament la vacuna".





En aquest sentit, l'exdirector del programa de medicaments de l'OMS ha lamentat el rebuig ratificat per part dels Estats Units, la UE, Brasil, Japó, Austràlia i Canadà a la petició d'excepció a aquestes patents realitzada recentment per l'Àfrica de Sud i l'Índia en el si de l'Organització Mundial de Comerç (OMC). Així, ha reblat que la vacuna és "un bé públic mundial i que, per tant, no es pot patentar".





SITUACIÓ DE L'COVID-19 A LA REPÚBLICA DEMOCRÀTICA DEL CONGO





Per la seva banda, l'especialista en medicina comunitària i pediatre a l'Institut Català de la Salut, Louise Lalu Dimandja, nascuda a la República Democràtica de Congo (RDC), ha assenyalat que en aquest país, a la vista de les dades, la Covid -19 té "una prioritat mitjana" perquè "mata més la gana que el coronavirus", ha assenyalat. "La prioritat són altres malalties, com el VIH, perquè no hi ha medicaments, no arriben, o el proveïment de vacunes de les malalties dels nens", ha apuntat.





Al respecte, el pediatre i epidemiòleg de l'Institut de Salut Global de Barcelona, Quique Bassat, especialitzat en medicina tropical, ha recordat que al Congo "s'han registrat fins aquest moment de pandèmia 27.000 casos i tan sols 717 morts, el que sembla dèficit clar de reportatge de casos ". No obstant això, continua, encara que això sigui cert, ja que és un problema que ocorre en tots els països africans a excepció de Sud-àfrica, "hi ha estudis sero-epidemiològics que mostren que el virus circulant és molt més gran, i que les infeccions reals que estan passant a l'Àfrica són molt més freqüents del que consta en les xifres oficials ", ha afirmat.





"Això em fa reflexionar sobre si hi ha una expressió clínica diferent de les infeccions per SARS-CoV-2 en la població africana i realment només estem veient els casos més greus i que motiven ajuda sanitària", ha suggerit Bassat. Per l'expert, les raons d'aquesta expressió clínica més lleu rau, en primer lloc, en l'àmplia base de la seva piràmide poblacional. És a dir, la gran majoria dels seus habitants són nens o joves, a diferència dels països europeus, per exemple, on la piràmide està invertida i els grups poblacionals més comuns són els adults.





Així mateix, l'especialista ha recordat que la proporció de malalts amb patologia crònica important és molt diferent al continent africà. "En el nostre entorn tenim molta diabetis, hipertensió i obesitat, així com moltes comorbiditats que clarament estan associades amb un major risc d'emmalaltir greument, mentre que al continent africà la prevalença d'aquestes malalties és menor". Tot això, prossegueix, fa lògic que s'estiguin diagnosticant menys casos amb traducció clínica important a l'Àfrica.





"Malgrat això, segueix sent destacable que en països com RDC o Moçambic l'acumulat des de l'inici de la pandèmia sigui semblant al que teníem aquí en un únic dia en els pitjors mesos de la pandèmia", ha subratllat Bassat. "Que un país de 100 milions d'habitants només hi hagi reportat 700 i poques morts mostra que hi ha alguna cosa diferencial", ha reiterat.





Amb tot, ha especificat que les conseqüències indirectes de la Covid són les que causen ara mateix una major problemàtica a l'Àfrica Subsahariana. "Les restriccions a el moviment van causar problemes molt seriosos a l'hora de rebre vacunes per als nens, a l'hora d'atendre les dones embarassades en les consultes prenatals o per atendre els malalts de malària, perquè no es podien moure i tenien por de acudir a el sistema de salut ", ha comentat Bassat.





Segons la seva opinió, les seqüeles col·laterals de la Covid a l'Àfrica són, per tant, més mortalitat per les malalties prevenibles per les vacunes; més malaltia i mortalitat per patologies com la malària; pitjor control de l'embaràs i, per tant, major patologia perinatal. "Tot això es tradueix en un empitjorament dels indicadors més bàsics de salut", ha resumit Bassat.





"Ara potser és el moment de tornar a analitzar la situació i veure quines mesures s'han de mantenir, quins no són estrictament necessàries i quines acaben essent contraproduents per a la salut de la població", ha defensat l'expert, recordant que hi ha països a l'Àfrica on les escoles segueixen tancades. "Ara sabem que probablement aquesta no sigui l'estratègia més adequada, sobretot perquè precisament a les escoles es serveix menjar, i això es un factor afegit de protecció enfront de la malnutrició", ha conclòs.