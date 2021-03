El Congrés i el Senat rebutgen l'impuls de campanyes de prevenció de la ludopatia

La Comissió Mixta Congrés i Senat per a l'Estudi dels Problemes de les Addiccions va rebutjar aquest dilluns instar el Govern a promoure campanyes de prevenció de la ludopatia i reconèixer el paper de la família en aquest àmbit tal com, a través de sengles proposicions no de llei, sol·licitaven, respectivament, el Grup Parlamentari Popular al Congrés i el Grup Parlamentari de Vox.













En concret, la PNL presentada pel PP ha comptat amb 16 vots a favor, 17 en contra i tres abstencions, mentre que la auspiciada per Vox ha estat rebutjada per 16 vots a favor, 19 en contra i una abstenció.





Pel que r especta a la presentada pel PP sobre la posada en marxa de campanyes per a la prevenció de la ludopatia i riscos de el joc, la diputada Elena Castell va recordar que es tracta d'un assumpte que "s'ha d'abordar d'una manera seriosa i integral ", pel que va denunciar la" irresponsabilitat "de la qual, al seu judici, ha fet gala el ministre de Consum, amb competències en joc en línia, Alberto Garzón," demonitzant "a el sector i situant aquesta problemàtica" com un problema de salut pública, sense disposar de cap estudi rigorós que avali aquesta afirmació ".





"El joc és una activitat perfectament legal, però que té implicacions de les que tots hem de ser conscients. Per tant, centrem-nos en la prevenció, en l'educació i en la lluita contra la ludopatia, però sense demonitzar un sector que genera llocs de treball, que paga els seus impostos i, el més important, que és públic i privat ", va abundar , convençuda, a més, que "tot jugador patològic" ha estat abans un jugador amb problemes, però no tot jugador amb problemes acaba sent patològic.





Així mateix, ha subratllat el "canvi de tendència" en e l perfil d'aquest tipus de jugadors, que abans es corresponia amb el d'un home casat d'entre 35 i 45 anys i ara s'identifica amb un perfil "molt més jove, amb un elevat augment de el joc en menors d'edat ", una activitat" il·legal i, a més, altament perillosa. Ha augmentat la prevalença en el joc online i presencial ", ha precisat, convençuda que" augmenta la gent que juga i ha canviat el prototip de jugador ".





PLA INTEGRAL DE LLUITA CONTRA LA LUDOPATIA





D'aquesta manera, va proposar l'impuls a un Pla integral de lluita contra la ludopatia i els riscos de joc 2021-2025, "consensuat, amb un diagnòstic tècnic, científic i quantificat econòmicament". Un pla que "neixi de la col·laboració amb les comunitats autònomes i sempre dins el si de el Consell de Polítiques de Joc", en què es tingui "en compte" a el sector privat per posar en marxa iniciatives de joc responsable i per tal de que l'activitat es desenvolupi "amb el màxim control i inspecció rigorosa per garantir la protecció d'aquells col·lectius més vulnerables".





Per això, en un segon punt, la iniciativa urgia a posar en marxa mesures contra el joc en línia il·legal com a "mesura fonamental" per evitar la participació de menors d'edat.





LES ESMENES D'AQUESTA PROPOSTA





Vox va recolzar la iniciativa tot i que va presentar una esmena que no va ser admesa i el seu diputat Antonio Salvà va defensar la importància de la família des del punt de vista de la prevenció així com la urgència de "diagnosticar" una possible addicció i "fer un seguiment "de l'entorn dels joves afectats.





En el torn de fixació de posicions, per Ciutadans el senador Miguel Sánchez t ambé va comprometre el vot a favor del seu grup, si bé va cridar a posar en marxa la llei de salut de 2011, en la qual ja es fa referència a l'impacte en la salut d'aquest tipus d'addiccions i que, al seu entendre, "s'ha d'aplicar per controlar la proliferació de cases de joc i d'apostes".





A més, va insistir en la importància de "tallar" la publicitat "ingent" d'aquest tipus d'empreses en els equipaments esportius, que suposen un "aparador" per als joves.





Pel Grup Plural, Concepció Cañadell va admetre "compartir en gran part el contingut" de la iniciativa, però va mostrar la seva "preocupació" pel que fa a la possible invasió competencial, de manera que va anunciar la seva abstenció i, pel grup republicà, la senadora Sara Bailac va dir que el seu grup "no comprèn" una iniciativa que no fa referència a "grans qüestions" com la necessitat d'augmentar l'impost a aquestes empreses o la prohibició de tota la publicitat d'apostes en línia i les propostes resulten "insuficients per abordar aquest problema en tot el seu abast ".





Pel grup socialista, Rafael José Vélez va afirmar que la seva formació està "molt sensibilitzada amb els problemes que generen les addiccions, el joc i els efectes col·laterals que produeix", i ha considerat "paradoxal" que on governa el PP, com el cas de Madrid , "proliferen els locals d'apostes" a prop de centres educatius que utilitzen com a "reclam" el consum de begudes barates i fins i tot de vegades gratuïtes com a alternativa d'oci per a joves, "especialment en els barris deprimits i més vulnerables".





En la mateixa línia, Unides Podem votar en contra i la seva diputada Lucía Muñoz va reivindicar la importància d ' "anar a l'arrel de el problema" i tenir en compte els factors socials i econòmics que, segons el seu criteri, el PP "òbvia en la seva anàlisi" , a el temps que va qualificar la iniciativa de Vox com "innecessària" i "un rentat de cara a un negoci que és un negoci depredador i que està fent moltíssim mal als barris populars ia la joventut".





ES REBUTJA EL ROL DE LES FAMÍLIES A LA CURACIÓ DE LA LUDOPATIA





Pel que fa a la proposició no de llei afavorida per Vox sobre la família com a lloc de prevenció de l'addicció dels joves a el joc, el diputat Tomás Fernández ha estimat "fonamental" que en aquest àmbit "estiguin involucrats d'una manera directa els entorns estables en els quals aquesta persona s'està formant ".





"Ningú podrà negar que, a dia d'avui, és en el nucli familiar en el qual, sens dubte, primer es poden prevenir i més efectivament es poden corregir aquest tipus de comportaments en el qual és bàsica la seva detecció primerenca, mentre només són percebuts com un mer joc i no s'havien convertit ja en un problema d'addicció molt més greu ", ha etzibat, conscient que la detecció primerenca" pot estalviar molts patiments personals i molts recursos econòmics ".





Per això, va cridar a "no escatimar ni esforços ni recursos" per dotar les famílies de la informació, els coneixements i els instruments necessaris per a poder realitzar aquesta tasca "amb efectivitat" i va assegurar que no hi ha "res ideològic" en la seva proposta.





Pel Grup Popular, la senadora Amaya Landín va compartir amb Vox el valor de la família i de l'diàleg intrafamiliar com "eines de prevenció de les addiccions", si bé ha considerat "incompletes" les mesures que presenta la formació de Santiago Abascal en un context " preocupant "a Espanya, amb un" augment de l'addicció a el joc en línia dels nostres joves ", de manera que el PP va presentar una esmena de modificació tècnica per aportar" més concreció "que va ser acceptada.





Pel que fa a la proliferació de cases d'apostes en el municipi de Madrid, ha subratllat que van venir "de la mà de la llavors alcaldessa Manuela Carmena" i va voler contraposar aquella política amb la de la Regió de Múrcia, que, al seu entendre, "compta en l'actualitat amb una de les normatives més restrictives d'Espanya i una de les que més protegeix els menors ".





En el torn de fixació de posicions, des de Ciutadans, i l senador Miguel Sánchez va reconèixer que el familiar "és el millor entorn per prevenir", però va cridar a "comptar també" amb la resta d'actors implicats en la prevenció de conductes addictives relacionades amb el joc, pel que ha instat a Vox a considerar l'esmena de PP en aquest sentit.





RETALLA I ENGANXA





Pel grup socialista, Alfredo Sancho va posar l'accent en les diferents "faltes" que, al seu entendre, presentava la iniciativa, que va definir com "un retalla i enganxa, donada l'extensa i confusa exposició de motius" amb la "pretensió d'introduir la paraula 'família' com a remei o bàlsam per a tots els mals de l'univers ".





En aquest sentit, la va considerar "innecessària" a l'entendre que la regulació del seu objecte s'aborda "molt millor" en el projecte de Llei Orgànica de Protecció Integral a la Infància ia l'Adolescència davant de la violència, que, en el capítol vuitè, preveu una bateria de mesures d'informació, prevenció i control de l'addicció a el joc en línia, "amb més coherència i desenvolupament" que el que preveu la proposta de Vox.





En la mateixa línia, per Unides Podem, Lucía Muñoz va emplaçar Vox a ser "més rigorós" i ha afirmat que "necessita millorar molt la seva funció de control a Govern", advertint que la iniciativa "en el seu conjunt pateix de falta de definició de l' objecte i els subjectes, i de falta de precisió i actualització en la seva argumentació i mesures ".





Per això, va demanar a Vox que doni suport l'anomenada 'Llei Rhodes' de protecció a la infància que té en compte a les famílies com a "factor essencial" de el model previst d'informació, prevenció i atenció a aquest tipus de problemàtiques.