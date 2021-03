L'OMS està convençuda que els beneficis de la vacuna d'AstraZeneca "superen els riscos"

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha emès aquest dimecres un comunicat en què recomana seguir administrant la vacuna contra la coronavirus desenvolupada per la companyia AstraZeneca perquè els beneficis que aporta "superen els riscos".





Una sanitària prepara una vacuna d'AstraZeneca (EP)





L'organisme de Nacions Unides s'ha pronunciat així després que alguns països europeus, inclosa Espanya, hagin suspès temporalment la inoculació d'aquesta vacuna després de detectar-casos de trombes greus en persones que l'havien rebut. De fet, a Espanya s'està investigant una mort d'una dona de 43 anys d'edat a Marbella (Màlaga), per ictus isquèmic amb transformació hemorràgica, que va rebre la vacuna a principis d'aquest mes.





"La vacunació contra el Covid-19 no reduirà les malalties o morts per altres causes. Se sap que els esdeveniments tromboembòlics ocorren amb freqüència i, de fet, el tromboembolisme venós és la tercera malaltia cardiovascular més comuna a nivell mundial", ha assenyalat la OMS.





En aquest sentit, ha assegurat que és habitual que en les campanyes de vacunació dels països assenyalin possibles esdeveniments adversos després de la vacunació, el que "no necessàriament vol dir" que els esdeveniments estiguin relacionats amb la vacunació en si, tot i que "és una bona pràctica investigar ". A més, l'OMS ha recordat que la notificació dels esdeveniments adversos també mostra que el sistema de vigilància funciona i que existeixen controls efectius.





No obstant això, i després de recordar que està en contacte regular amb l'Agència Europea de Medicaments i els reguladors de tot el món per obtenir la informació més recent sobre la seguretat d'aquesta vacuna, el seu Comitè Assessor Mundial sobre Seguretat de les Vacunes segueix avaluant acuradament els últimes dades de seguretat disponibles per a la vacuna AstraZeneca.