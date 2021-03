Els tres diputats expulsats de VOX anuncien que votaran en contra de la moció a Múrcia

Els tres diputats expulsats de VOX han anunciat que votaran en contra de la moció de censura presentada per Ciutadans i PSOE a l'Assemblea Regional, el que impediria prosperar definitivament aquesta iniciativa.





Liarte (VOX de Múrcia) assegura que encara no han arribat a un acord i que segueixen negociant amb el PP (EP)













Un d'aquests diputats, Juan José Liarte, ha corroborat aquest vot en contra en declaracions als mitjans de comunicació a l'acabar el debat de la moció i a les portes de l'Assemblea. "En realitat no és molt el que puc dir però potser sí que és rellevant: no han passat encara cinc minuts des que el Grup Parlamentari dels diputats lliures de VOX ha pres la decisió de votar demà 'no' a la moció de censura", ha subratllat.





Quant als motius, ha assenyalat en primer lloc que "ens ha semblat il·lusionant la proposta de PP de començar a Múrcia per a la resta d'Espanya la unificació de centre-dreta". Ha assenyalat que és una proposta que van escoltar l'altre dia al secretari general de PP, Teodoro García Egea, i que aquest dimecres ha esgrimit novament el president de Govern murcià, Fernando López Miras, a l'Assemblea Regional.





"I ens sembla un projecte en el qual, efectivament, hi ha i hi ha d'haver cabuda per a tots", segons Liarte. No obstant, ha assenyalat que el seu Grup Parlamentari encara no ha conclòs les negociacions amb el PP "pel que fa a la forma d'enfocar els dos anys que, en principi, i si no passa res, quedarien de legislatura".





A l'ésser preguntat per si la decisió és definitiva, Liarte ha assenyalat que els diputats del seu grup tenen "un defecte o una virtut" i és que quan diuen alguna cosa el mantenen "fins a les últimes conseqüències".





Ha reconegut que han parlat durant tot aquest procés amb tots els que han estat disposats a tractar amb ells. "És a dir, hem parlat amb tots menys amb aquells que diuen que no han parlat amb nosaltres", ha subratllat.





POSSIBLE ACCÉS AL GOVERN REGIONAL

Pel que fa a la possibilitat que els tres diputats expulsats de VOX entrin al Govern regional, Liarte ha insistit que encara no han conclòs les negociacions dirigides a enfocar el que queda de legislatura, de manera que aquesta pregunta "no té encara una resposta ".





"La nostra petició en realitat té molt més a veure amb aspectes programàtics i amb les garanties que aquests aspectes programàtics es compliran", segons Liarte. No obstant, ha reconegut que valorarien la possibilitat d'entrar a l'executiu si, arribat el moment, creuen que és necessari per garantir aquests aspectes.





"El que nosaltres hem estat parlant és de projectes i de garanties per a aquests projectes", segons Liarte. El primer d'aquests projectes, que per als expulsats de VOX té una importància "especialment simbòlica", és "garantir la llibertat dels pares i de les famílies per tenir l'última paraula sobre l'educació dels seus fills".





A l'ésser preguntat per si es refereix en concret al 'pin paretal, ha respost que "no té per què ser-ho però ho serà.





Liarte ha desmentit que hi hagi altres mesures que hagin exigit per votar en contra de la moció. "En realitat, les propostes de VOX es coneixen des del principi i moltes d'elles van quedar ja reflectides en els acords de la investidura i, posteriorment, en els acords de Pressupostos de 2020 tot i que la pràctica totalitat d'elles no han estat complert fins ara".





Ha afirmat que "està l'excusa de la pandèmia" encara que els expulsats de VOX pensen que podien haver estat executades. "Ara van a ser complertes", ha assegurat.





Pel que fa a la Mar Menor, ha reconegut que és un assumpte que li interessa "molt" els murcians, i entén que el problema de la llacuna és que "hi ha massa polítics" al seu voltant. Així, creu que s'ha d'organitzar una gestió "tècnica, per científics, que continuï encara que canviïn les majories parlamentàries".





"Nosaltres entenem que la proposta que avui ha portat el PP de començar a construir a Múrcia i per a la resta d'Espanya un projecte d'unificació de centre dreta en què hi hagi lloc per a tots, francament, ens sembla molt més interessant i que concorda molt més amb les necessitats d'Espanya ", segons Liarte. Ha estimat que Espanya "necessita rigor, no gamberrisme ni posicions extremes.