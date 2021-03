Un informe de l'OMS insta a implementar estratègies "efectives" contra la discriminació per edat

Un informe publicat per l'Organització Mundial de la Salut (OMS), l'Oficina de l'Alt Comissionat per als Drets Humans (ACNUDH), el Departament d'Afers Econòmics i Socials de les Nacions Unides (UN DESA) i el Fons de Població de les Nacions Unides (UNFPA) ha demanat accions urgents per combatre la discriminació per edat.





El director general de l'OMS (EP)









I és que, es creu que una de cada dues persones al món pateix discriminació per la seva edat, el que condueix a una pitjor salut física i mental, així com a una menor qualitat de vida, especialment en el cas de la gent gran, el que costa als països milers de milions d'euros a l'any.





En aquest sentit, les organitzacions han recordat que la pandèmia del Covid-19 ha evidenciat el generalitzada que està la discriminació per edat, ja que en alguns contextos aquest ha estat l'únic criteri per accedir a l'assistència i a obtenir teràpies eficaces per salvar les seves vides .





"Mentre els països busquen recuperar-se i reconstruir-se de la pandèmia, no podem permetre que els estereotips basats en l'edat, els prejudicis i la discriminació limitin les oportunitats de garantir la salut, el benestar i la dignitat de les persones a tot arreu. Aquest informe descriu la naturalesa i l'escala del problema, però també ofereix solucions en forma d'intervencions basades en l'evidència per acabar amb la discriminació per edat en totes les etapes ", ha dit el director general de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.





De fet, una revisió sistemàtica en 2020 va mostrar que en el 85 per cent de 149 estudis, l'edat va determinar qui va rebre certs procediments o tractaments mèdics. Tant els adults grans com els més joves sovint es troben en desavantatge en el lloc de treball i l'accés a la formació i l'educació especialitzades disminueix significativament amb l'edat.





La discriminació per edat contra els joves es manifesta en moltes àrees, com l'ocupació, la salut, l'habitatge i la política, on les veus dels joves sovint es neguen o es rebutgen. "La discriminació per edat cap a les persones joves i grans és freqüent, no es reconeix, no es qüestiona i té conseqüències de gran abast per a les nostres economies i societats", ha postil·lat la, subsecretària general de Coordinació de Polítiques i Afers Interinstitucionals del Departament de Economia Afers Socials, Maria-Francesca Spatolisano.





En aquest sentit, les organitzacions han avisat que la discriminació per edat té conseqüències greus i de gran abast per a la salut i el benestar de les persones. Entre la gent gran, s'associa amb una pitjor salut física i mental, major aïllament social i solitud, major inseguretat financera, disminució de la qualitat de vida i mort prematura.





A més, s'estima que 6,3 milions de casos de depressió a tot el món s'atribueixen a la discriminació per edat. "La pandèmia ha posat en relleu les vulnerabilitats de la gent gran, especialment les més marginades, que sovint enfronten discriminació i barreres superposades, perquè són pobres, viuen amb discapacitats, són dones que viuen soles o pertanyen a grups minoritaris", ha emfatitzat la directora executiva del Fons de Població de les Nacions Unides, Natalia Kanem.





De la mateixa manera s'ha pronunciat l'alta comissionada de les Nacions Unides per als Drets Humans, Michelle Bachelet, que ha insistit que la discriminació per edat perjudica a tots, joves i gent gran. "Però sovint, està tan estès i acceptat, en les nostres actituds i en les polítiques, lleis i institucions, que ni tan sols reconeixem el seu efecte perjudicial sobre la nostra dignitat i drets. Necessitem combatre la discriminació per edat de front, com una violació profundament arrelada dels drets humans", ha postil·lat.





Finalment, l'informe assenyala que les polítiques i lleis que aborden la discriminació per edat, les activitats educatives que milloren l'empatia i dissipen els conceptes erronis i les activitats intergeneracionals que redueixen els prejudicis ajuden a disminuir la discriminació per edat.





A més, s'encoratja a tots els països i parts interessades a utilitzar estratègies basades en evidència, millorar la recopilació de dades i la investigació i treballar junts per construir un moviment per canviar la forma en què pensem, sentim i actuem cap a l'edat i l'envelliment , i per avançar en el progrés de la Dècada de l'Envelliment Saludable de l'ONU.