El símptoma més freqüent de la trombosi de sins venosos cerebrals és la cefalea, segons Sanitat

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), dependent del Ministeri de Sanitat, ha informat que el símptoma més freqüent de la trombosi de sins venosos cerebrals, problema que s'ha detectat en diverses persones a les que se li ha administrat la vacuna contra el coronavirus d'AstraZeneca, és la cefalea, present en nou de cada deu persones que la pateixen.

Vacuna de Astrazeneca (EP)

Així mateix, en la majoria dels pacients s'observen signes d'alarma que ajuden a diferenciar-la d'una cefalea convencional. En molts casos, la causa de la cefalea és una síndrome d'hipertensió intracranial, amb la qual cosa la cefalea típicament podria empitjorar amb el decúbit i ser màxima al matí, en despertar.





La mateixa, segons ha informat l'AEMPS, pot acompanyar-se de diplopia per parèsia del sisè nervi cranial i de visió borrosa per l'edema de papil associat. En altres pacients els símptomes de presentació poden ser símptomes focals, com pèrdua de força o sensibilitat mantinguda, alteració de la marxa, o alteració del llenguatge o parla mantingudes, que poden ser deguts a la presència d'infarts venosos.





"No és excepcional, ni com a forma de presentació ni com a símptoma durant el curs de la malaltia que presentin crisis comicials", ha detallat. En aquest sentit, l'agència ha explicat que per poder diagnosticar aquesta trombosi la realització d'una tomografia computeritzada (TC) convencional o una ressonància magnètica cerebral (RM) no és suficient.





I és que, en la majoria dels casos pot observar-se algun signe radiològic indirecte, com ara hiperdensitat a nivell dels sins venosos, col·lapse de solcs cerebrals, infarts venosos o disminució de la mida ventricular. No obstant això, per al seu adequat diagnòstic és necessari un estudi que permeti l'avaluació de sistema venós, com la TC cerebral amb contrast en fase venosa, la RM cerebral amb seqüències per a avaluació de sistema venós o en casos aïllats, una arteriografia.





En tots els casos, es recomana la realització d'un hemograma per descartar la presència de trombopènia associada. Quan sigui procedent, es realitzarà a més un estudi de coagulació. "És fonamental que, en cas de sospita, es realitzi el seu estudi el més aviat possible per poder iniciar tractament sense dilació", ha emfatitzat l'organisme dependent del Ministeri de Sanitat.