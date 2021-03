Jordi Obón, exconseller de districte de Cs a Barcelona, s'uneix a l'equip d'Ayuso a les eleccions madrilenyes

Jordi Obón, que va ser conseller municipal de Ciutadans a Barcelona, ha anunciat que s'unirà a l'equip de la presidenta de la Comunitat de Madrid i candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, de cara a les eleccions autonòmiques del pròxim 4 de maig.





Jordi Obón (EP)









"He decidit unir-me a l'Equip Ayuso per recolzar-la en les eleccions de la Comunitat de Madrid. Tota la força des de Barcelona", ha escrit en un missatge en el qual esmenta a la presidenta madrilenya i el lema triat de 'Comunisme o Llibertat'.





Obón va anunciar el passat dia 13 la seva baixa en la formació taronja davant la "deriva" del partit i després mostrar-se molt crític amb el partit per les seves decisions després de les eleccions catalanes, la moció de censura a Múrcia o l'avançament electoral a la Comunitat de Madrid .





"Vista la deriva que aquesta agafant el partit, on la discrepància i l'opinió estan censurades, decideixo abandonar un projecte on tot teníem cabuda i en el qual ja no hi ha cabuda per als que opinen o discrepen. Espero que en el futur Cs torni a ser el partit de centre que va ser i no en el que ho estan convertint ", va dir llavors.





Tot i el seu suport al PP d'Ayuso de cara als comicis madrilenys, Obón ha aclarit en un altre missatge a Twitter que "ara com ara" segueix sense militar en cap partit i ha defensat el seu dret a donar suport a qui ell considera que "millor pot governar la Comunitat de Madrid ".





Ciutadans va cessar el passat mes de febrer a Jordi Obón com a conseller municipal del districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona, al costat de Pere Miret, tots dos membres del sector crític amb la direcció de la formació taronja.





El partit va al·legar que aquesta decisió obeïa a canvis organitzatius "plantejats des de fa temps que persegueixen la millora del grup municipal a nivell de rendiment i cohesió", amb el que buscava enfortir aquest grup. En canvi, Obón va atribuir aquesta sortida a la seva petició d'autocrítica després dels resultats de Cs en els comicis.