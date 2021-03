La moció de censura a Múrcia fracassa i es queda amb 21 dels 23 vots necessaris

L'Assemblea Regional de Múrcia ha donat aquest dijous l'esquena a la moció de censura de Ciutadans i PSOE per treure a Fernando López Mires de presidència de la Comunitat, després de quedar-se amb 21 vots a favor dels 23 que es necessiten perquè la moció surti endavant.





La candidata de Ciutadans, Ana Martínez Vidal, ha rebut el suport dels 17 diputats regionals del PSOE, dos de Podem i dos del seu propi partit, quedant-se a dues de la majoria absoluta (23 vots) necessària perquè triomfés, i ha collit 23 vots en contra, incloent els del PP, els tres expulsats de Ciutadans i els quatre del Grup Parlamentari VOX. Només hi ha hagut una abstenció, la del president de l'Assemblea Regional, de Ciutadans.





Per rellevar López Miras, l a candidata de Ciutadans necessitava reunir la majoria absoluta de la Cambra, 23 vots, i com no ho ha aconseguit el president de l'Assemblea, Alberto Castillo, ha donat per rebutjada la iniciativa.