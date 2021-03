El 70% de les sol·licituds de l'IMV són denegades per superar el límit de renda

El ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, ha assegurat aquest dijous que el 70% de les sol·licituds de l'Ingrés Mínim Vital (IMV) que s'han denegat en aquests nou mesos superaven en fins a un 50% el màxim de renda determinat per a ser beneficiari d'aquesta mesura i el 40% d'elles ho feia en més del doble.





José Luis Escrivá (EP)





En aquest sentit, s'ha referit a les sol·licituds realitzades per llars unipersonals que són, segons han explicat, un dels sectors les denegacions superen la mitjana.





En aquest cas, el límit de renda garantida per a 2021 seria 5.638 euros i, segons ha apuntat el ministre, en el 50% de les sol·licituds dels reclamants tenien una renda de més de 10.000. Així ho ha explicat durant la seva compareixença a la comissió del ram del Senat, on ha fet un repàs de com el seu departament va posar en marxa aquesta mesura durant la pandèmia, tot i que, com ha indicat, es pretenia desenvolupar al llarg de la legislatura.





En la seva exposició ha recordat les modificacions que s'han anat realitzant en els últims mesos per pal·liar les deficiències que presentava el IMV per arribar a totes les llars que el Govern havia previst, uns 850.000 a tot Espanya. A més, ha assenyalat que aquesta iniciativa ha permès "una nova forma de treballar entre administracions" pel que fa a encreuaments de dades.





L'OPOSICIÓ CRITICA LA GESTIÓ

Així, ha indicat, dels 1,2 milions de sol·licituds, aproximades, rebudes en nou mesos unes "565.000" han estat ja acceptades. D'aquestes, gairebé la meitat --250.000-- tenen com a beneficiaris menors d'edat. Això es deu al fet que, en set de cada deu llars als quals se'ls ha concedit la prestació hi ha nens. D'aquests, el 32% són famílies monoparentals, segons ha indicat. Aquestes xifres no han convençut a l'oposició que ha centrat el seu discurs en aquest tema en criticar la seva gestió. La senadora del PP Mercedes Fernández, ha qualificat de "caos" la situació que viuen les famílies que han sol·licitat aquesta prestació, les quals, segons ha denunciat, pateixen de "frustració" davant la "falta de resposta o resposta negativa" als seus petició





Els mateixos termes s'ha usat el representant de Més per Mallorca, Vicenç Vidal, que ha tirat en cara, a més, a Escrivà que en les seves intervencions en aquests mesos estigui descarregant part dels problemes de l'IMV en les autonomies.





"La seva gestió ha deixat que desitjar i ha provocat que comunitats autònomes i ajuntaments assumeixin els costos que hauria d'haver assumit l'Estat", ha declarat. La representant de Ciutadans, Carlota Santiago, per la seva banda, ha denunciat que el Ministeri que dirigeix Escrivà no doni dades actualitzades d'aquesta mesura des de desembre i li ha demanat que pensi en "les cues de fam que augmenten".





De la mateixa manera, li ha cridat a millorar la prestació tenint en compte els ingressos de l'any en curs ja decretar una "passarel·la" que una l'Administració central amb les autonòmiques.





PROPÒSIT D'ACONSEGUIR L'OBJECTIU FINAL

No obstant això, el ministre no veu la situació com els senadors i ha insistit que, ara, són gairebé 600.000 persones les beneficiàries de l'IMV, gràcies a una mesura que, ha insistit, s'ha posat en marxa de forma precipitada per la pandèmia. "Donin-nos una mica de temps", ha reclamat el responsable d'Inclusió, abans de recordar que s'estan comparant les rendes mínimes autonòmiques "que porten 30 anys" amb l'IMV que porta "nou mesos" en funcionament.





Segons ha explicat, el seu objectiu és "articular el model" que tenien pensat en un principi i que té com a objectiu que les famílies que sol·licitin aquest ajut ho facin en una "finestreta única" que els plantegi una protecció integral.





Això és, que l'Estat sigui qui els proporcioni la prestació cobrint "el mínim nacional", mentre les autonomies presten ajudes "subsidiàries" a les quals el Govern no pot, com a persones en situació irregular, en situació de pobresa sobrevinguda a curt termini que l'Estat no pot comprovar, entre d'altres.





"I això porta temps no es pot improvisar", ha explicat Escrivà, per indicar "els temps de desplegament són els que són" i que aquesta mesura s'ha de fer amb "rigor" per "no tenir els problemes en el passat".