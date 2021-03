Lleida està en avís taronja per risc important de nevades i vent

Una quinzena de províncies tindrà aquest divendres avís de risc per nevades, vents o fenòmens costaners, segons ha avisat l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) que espera un retorn a les condicions hivernals just en vigílies de la primavera.





Carretera nevada, imatge d'arxiu (EP)





En concret ha avisat Lleida per risc important (avís taronja), ja que en aquesta província es poden acumular 20 centímetres de neu durant dijous. A més, tindran avís de risc (groc) Cantàbria, Navarra, Burgos, Palència, Sòria, Àlaba, la Rioja, Osca, Terol i València.





A més, Lleó, Palència i Terol tindran avís groc per forts vents de fins a 80 quilòmetres per hora, mentre que La Corunya i Girona tindran avís per fenòmens costaners.





L'AEMET ha pronosticat que la cota de neu estarà baixa a la Península i Balears i nevades de certa importància en àrees muntanyoses de nord. Així mateix, espera precipitacions localment fortes o persistents en el Cantàbric i vent fort amb intervals al litoral de Galícia, Empordà, Balears i zones muntanyoses de centre i nord.





En general els cels estaran ennuvolats o coberts i amb precipitacions i potser amb alguna tempesta ocasional al Cantàbric oriental, Navarra, alt Ebre i Pirineus. Les tempestes podrien ser localment forts o persistents en el Cantàbric oriental.





Igualment, encara que de forma més feble i dispersa s'aniran estenent a altres zones de l'extrem nord peninsular, nord-est de Castella i Lleó, sistemes Central i Ibèric i est de l'altiplà Sud.





Per la seva banda, a les Balears i a l'àrea mediterrània peninsular ha pronosticat cels ennuvolats o coberts, amb precipitacions que a les illes podrien anar acompanyades de tempestes i ser localment fortes. A la fi del dia, s'estendran cap al sud-oest i arribarien a afectar l'est de l'entorn d'Alborán.





Mentrestant, la jornada tindrà cels poc ennuvolat o clar al sud-oest de Galícia i els extrems occidentals de la Meseta i d'Andalusia. A la resta de la Península també estarà ennuvolat o amb intervals ennuvolats.





En l'entorn de l'Estret s'esperen també intervals ennuvolats i precipitacions febles a la primera meitat del dia, encara que després la jornada tendirà a cel poc ennuvolat. A les Canàries s'esperen alguns intervals ennuvolats a l'est de l'arxipèlag.





Pel que fa a la cota de neu, l'AEMET informa que nevarà a Pirineus en qualsevol cota; mentre que a Andalusia oriental a la fi del dia baixarà fins a 1.000 metres i a la resta de la Península i Balears nevarà a partir de 600 a 800 metres.





Pel que fa a les temperatures, assenyala que les màximes baixaran a Balears i la Península, excepte al litoral de sud-est i l'entorn de l'Estret, on podrien pujar una mica. Les mínimes també baixaran a la Península i Balears, excepte en l'altiplà Nord i el litoral cantàbric, on poden pujar alguna cosa.





També preveu gelades febles en l'entorn dels sistemes muntanyosos, més intenses a Pirineus. Canàries, per la seva banda, experimentarà pocs canvis.





Finalment, respecte al vent l'AEMET assenyala que en l'entorn d'Alborán bufarà el vent de llevant rolant a la meitat occidental a ponent. A la resta de país serà de component nord, fort o amb intervals de fort en el litoral gallec, Empordà, Balears i zones muntanyoses de centre i nord.