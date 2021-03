Argimon confirma que Sanitat aixecarà el límit d'edat d'AstraZeneca entre divendres o dissabte

El secretari de Salut Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha afirmat que aquest divendres o aquest dissabte el Ministeri de Sanitat aprovarà aixecar el límit d'edat de la vacuna d'AstraZeneca per vacunar amb dosis d'aquest laboratori als majors de 55 anys.





Josep Maria Argimon (EP)













Ho ha dit aquest divendres en una entrevista a TV3 recollida per Europa Press, en preguntar-li si la Conselleria de Salut es planteja començar a vacunar aquest col·lectiu tot i que el Ministeri de Sanitat no augmenti el límit d'edat: "Jo no avançaria esdeveniments, perquè avui o demà es trencarà el límit ".





A més, ha donat suport tornar a vacunar amb AstraZeneca el dimecres 24 de març perquè la vacuna és "segura i efectiva", després que l'Agència Europa del Medicament (EMA, per les sigles en anglès) així ho assegurés després de la suspensió de la vacunació en alguns països europeus davant de casos de trombes en pacients inoculats amb dosis de laboratori.





"L'EMA va ser clara. La vacuna és segura i efectiva. Certament hi ha uns casos greus, que són pocs i infreqüents, inusuals i rars, però que s'han de tenir molt en compte perquè superen una mica que s'esperava", ha mantingut.





Ha defensat estudiar aquests casos mentre es reprèn la vacunació amb AstraZeneca, com va anunciar aquest dijous la ministra de Sanitat, Carolina Darias, després d'una reunió amb les comunitats autònomes en Consell Interterritorial de Sistema Nacional de Salut (CISNS) extraordinari.

COMISSIÓ DE SALUT PÚBLICA

Argimon ha detallat que aquest dissabte la Comissió de Salut Pública es reunirà per analitzar com es reprèn la vacunació amb AstraZeneca, i si cal excloure alguns col·lectius; preguntat per si es plantegen deixar fora a dones menors de 55 anys --les més afectades pels esdeveniments trombòtics-- ha contestat que "és aviat per dir-ho".





A més, ha destacat que per a finals d'abril, quan començaran a injectar-les segones dosis d'AstraZeneca, ja es disposarà de més informació sobre "aquest efecte que pot existir i existeix, però és molt rar i molt inhabitual".