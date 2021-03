Un grup d'Erasmus intenta viatjar a Budapest amb un certificat mèdic anti-Covid fals

Els sis joves multats són d’Erasmus a Roma i van decidir viatjar a Hongria des de l’aeroport de Ciampino, però la policia de frontera va observar que als certificats alguna cosa no quadrava, per la qual cosa va decidir trucar al laboratori que suposadament els havia emès.













@EP





Després de descobrir l’engany la policia els ha obligat a fer-se una prova a la Sanitat Aèria de l’aeroport i dos han donat positiu. Tots han sigut acusats de "falsedat material" i "violació de les mesures anticontagi". Les autoritats magiars, com les d’altres països europeus, imposen que es pot entrar al seu territori només amb una PCR negativa.





La policia italiana ha descobert a més que un dels joves que ha donat positiu ja havia sigut multat el 4 de febrer passat. Aquella nit els veïns d’una comunitat van trucar la policia perquè des d’un pis de l’edifici arribaven crits i música com si estiguessin fent una festa. Un dels nois que ha donat positiu a l’aeroport de Ciampino formava part de la comitiva que havia organitzat la festa.





Fins ara les autoritats havien multat persones que no portaven mascareta, o que a les zones de confinament total havien sortit de casa sense cap dels objectius permesos o mantenien obert el seu bar. També havien sancionat industrials i mitjancers comercials per partides de material de protecció sanitària que no comptava amb el vistiplau de Sanitat o que havien sigut importats de la Xina sense haver passat els controls que exigeix la UE. No obstant, és la primera vegada que que algú es presenta en un aeroport amb un certificat mèdic anti-Covid fals.