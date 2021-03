La Comunitat Valenciana té la taxa Covid més baixa d'Espanya

Ximo Puig, President de la Generalitat Valenciana, ha destacat aquest diumenge que 508 municipis dels 542 de la Comunitat Valenciana (el 94%) han acabat la setmana amb un nivell de risc mínim per coronavirus, amb una incidència per sota de 25 casos per 100.000 habitants durant els últims 14 dies.













A més la incidència a 14 dies a la Comunitat Valenciana és de 33 casos, el que la situa com la comunitat autònoma amb la taxa més baixa d'Espanya.





El president de la Generalitat ha subratllat que en situació de risc alt (entre 150 i 250 casos) o extrem (per sobre de 250) no es troba cap municipio.a Conselleria de Sanitat.