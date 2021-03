La quarta onada de coronavirus a punt de materialitzar-se per la propagació de la cepa britànica

En l'última setmana hi ha hagut repunt de casos a fins a 22 províncies espanyoles: A Melilla, Pontevedra, Ourense, Albacete i Les Palmes de Gran Canària els contagis han pujat per sota del 10%.









La situació és pitjor a Badajoz, Ciudad Real, Palència, Conca, Valladolid, Segòvia, Santa Creu de Tenerife, Guipúscoa, Àlaba, Guadalajara, Almeria, Huelva, Lugo, Cantàbria, Biscaia i Zamora ja que en aquestes províncies sí que s'ha pujat a almenys un 10%.





On pitjor van les coses és a Càceres, amb una pujada de casos del 166% en l'última setmana.





A més el cep dominant a Espanya, com en la majoria de països europeus, és la britànica, que és més contagiosa que el patogen original.





El Govern ha prorrogat fins al pròxim 30 de març la limitació dels vols directes i vaixells de passatge entre el Regne Unit i els aeroports i ports espanyols i els vols entre el Brasil i la República de Sud-àfrica i els aeròdroms espanyols. L'ordre, recollida aquest divendres al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), va ser aprovada en el Consell de Ministres d'aquest dimarts i prorroga les ordres de 22 de desembre de 2020 i de 2 de febrer de 2021, pels quals, respectivament, l'Executiu va establir mesures excepcionals per limitar la propagació i el contagi de les soques de COVID-19.





UNA SETMANA SANTA SENSE MOBILITAT ENTRE COMUNITATS





Les comunitats autònomes i el Ministeri de Sanitat ja van acordar tirar el forrellat per evitar la mobilitat entre autonomies. No obstant això, sí que hi ha llibertat de moviment per dins dels territoris mentre que els turistes internacionals sí que poden arribar a Espanya.





Mentre França, Alemanya i Itàlia ja s'enfronten cara a cara amb la quarta onada de l'coronavirus.





A França s'ha confinat París i altres 16 regions del voltant de la capital, on les dades són molt preocupants.





Itàlia ha decretat el confinament domiciliari, que només es podrà trencar per anar a treballar. Tota la resta està tancat.





D'altra banda, a Alemanya també s'està produint una tendència a l'alça encara que sense les mesures tan restrictives de França i Itàlia. A més, no s'estan fent prou tests.