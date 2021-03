El coronavirus circulava per Wuhan a l'octubre de 2019, segons un estudi de 'Science'

Investigadors de la Facultat de Medicina de la Universitat de Califòrnia a San Diego (Estats Units) han estimat que el virus de la SARS-CoV-2 probablement va circular sense ser detectat durant un màxim de dos mesos abans que es descrivissin els primers casos humans de COVID-19 a Wuhan (Xina) a finals de desembre de 2019.





Un venedor a Wuhan (EP)













En el seu treball, publicat a la revista 'Science', van combinar 3 dades importants: un coneixement detallat de com es va propagar la SARS-CoV-2 a Wuhan abans del confinament, la diversitat genètica de virus a la Xina i els informes dels primers casos de COVID-19 a la Xina.





Els casos de COVID-19 es van notificar per primera vegada a la fi de desembre de 2019 a Wuhan, situada a la província de Hubei, al centre de la Xina. El virus es va estendre ràpidament més enllà de Hubei. Les autoritats xineses van acordonar la regió i van implementar mesures de mitigació a tot el país. A l'abril de 2020, la transmissió local de virus estava controlada però, per llavors, la COVID-19 era pandèmica, amb més de 100 països notificant casos.





El primer grup de casos, i els primers genomes de SARS-CoV-2 seqüenciats, es van associar amb el mercat majorista de marisc de Huan, però els autors de l'estudi afirmen que resulta "improbable" que el grup del mercat marqués l'inici de la pandèmia perquè els primers casos de COVID-19 documentats "no tenien relació amb el mercat".





En aquest nou estudi, els investigadors van utilitzar anàlisis evolutives de rellotge molecular per intentar localitzar quan es va produir el primer cas, o índex, de SARS-CoV-2. "Rellotge molecular" és un terme que designa una tècnica que utilitza la taxa de mutació dels gens per deduir quan van divergir dues o més formes de vida, en aquest cas, quan va existir l'ancestre comú de totes les variants de la SARS-CoV-2 , que en aquest estudi es calcula que va ser a mitjans de novembre de 2019.





La datació molecular de l'ancestre comú més recent sol prendre com a sinònim del cas índex d'una malaltia emergent. No obstant això, puntualitzen que el cas índex pot ser anterior a l'ancestre comú: el primer cas real d'aquest brot pot haver passat dies, setmanes o fins i tot molts mesos abans de l'ancestre comú estimat.





Basant-se en aquest treball, els investigadors estimen que el nombre mitjà de persones infectades pel SARS-CoV-2 a la Xina va ser inferior a un fins el 4 de novembre del 2019. Tretze dies després, era de quatre individus, i només nou l'1 de desembre de 2019. Les primeres hospitalitzacions a Wuhan amb una afecció identificada posteriorment com COVID-19 es van produir a mitjans de desembre.





Els autors de l'estudi van utilitzar una sèrie d'eines analítiques per modelar el comportament del virus durant el brot inicial i els primers dies de la pandèmia, quan era una entitat en gran mesura desconeguda i l'abast de l'amenaça per a la salut pública encara no es percebia plenament.