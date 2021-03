Celia CÃ¡novas, ex senadora de Podem, demana al jutge de 'Neurona' que imputi Ione Belarra

L'ex senadora de Podem Celia Cánovas, que exerceix d'acusació particular en l'anomenat cas 'Neurona', ha sol·licitat al jutge Juan José Escalonilla que reobri la investigació sobre els complements salarials que la gerent i el tresorer, Rocío Val i Daniel de Fruits , haurien aprovat per a ells i per "empleats afins", insistint que van incórrer en un delicte d'administració deslleial, tot i que ha acusat de "corrupció" a tota la cúpula 'estatge' i ha demanat citar com investigada a Ione Belarra.





Celia Cánovas (EP)













Cánovas ha presentat un recurs de reforma i un altre subsidiari d'apel·lació contra la interlocutòria de l'11 de març en el qual Escalonilla va decidir tancar la part de la investigació relativa a la suposada existència de sobresous irregulars al donar per acreditat que el Consell de Coordinació coneixia les retribucions addicionals i per això no es pot parlar d'administració deslleial.





En un escrit de 19 de març, Cánovas ha reclamat al jutge instructor que continuï amb les indagacions adduint que "la gerent es va atribuir unes competències que no li corresponien segons els Estatuts i segons el Pla de Compliment Normatiu de Podem". Segons l'ex senadora, les taules salarials vigents eren les de 2017 i només podien modificar-se amb altres noves del Consell de Coordinació o via pressupostos, dues coses que no haurien passat.





Cánovas ha cridat l'atenció sobre el fet que el 2019 només s'hauria aportat un pressupost parcial corresponent al primer quadrimestre que no seria vàlid perquè les normes internes exigirien uns comptes anuals, posant l'accent en què aquest pressupost requeria "prudència i contenció de la despesa" de cara a la campanya electoral d'aquest any, "no el seu increment arbitrari mitjançant pujades salarials".





A més, ha alertat que Val i De Frutos no només haurien aprovat els complements per coordinació (210 euros mensuals) i per coordinació executiva (400 euros), sinó que hauria gairebé una desena de complements "totalment arbitraris" que haurien estat creats unilateralment per ells, destacant en concret els plusos d'implementació d'imatge corporativa i de responsabilitat personal per comunicació, dotats amb 300 euros cadascun.





En la seva opinió, "la gravetat és molt més gran" si es té en compte que l'augment salarial es va fer sense conèixer els resultats de les urnes i, per tant, sense saber en quina situació econòmica estaria Podem després de la cita electoral; que no es va quedar sol en ells dos sinó que haurien estat diversos plusos repartits entre "empleats afins"; i que hauria ocorregut just quan es demanava "contenció salarial" i "es produïen acomiadaments per reduir despeses laboral".





"Per tant, la conducta de la gerent, Rocío Val, en coordinació amb el tresorer, Daniel de Fruits, tots dos beneficiats per aquesta pujada salarial irregular, encaixa en el tipus penal de l'administració deslleial del patrimoni del partit Podem", ha afirmat Cánovas.





L'ex senadora sospita que "alguns responsables de Podem han pogut estar utilitzant els imports que correspondrien a llocs de treball no coberts de forma efectiva però pressupostats prèviament, per pujar el sou a la resta de personal de l'equip mitjançant complements creats al marge de les taules salarials , aprofitant aquests imports 'estalviats' al no cobrir els llocs de treballs aprovats per a l'equip en qüestió".





APUNTA A TOTA LA CÚPULA

La recurrent ha alertat així mateix d'una presumpta falta de fiscalització interna, advertint "irregularitats" en l'informe de 2019, entre elles que l'hauria dut a terme només Val sense participació de l'aleshores responsable econòmic-financer de Podem, Denis Thomas Maguire, que es s'hauria limitat a aportar informació.





Per Cánovas, és totalment inacceptable que l'autor d'una acció d'administració deslleial en una empresa sigui la mateixa persona que ha de supervisar la seva pròpia actuació presumptament delictiva "." En aquest cas, és inacceptable que la gerent i el tresorer convalidin els seus propis actes il·lícits ", ha asseverat.





Amb tot, ha estimat que també hi ha indicis racionals de la comissió d'aquest delicte per part de Maguire i de la resta de membres del Consell de Coordinació per "la seva complicitat i encobriment en l'aprovació dels complements salarials no contemplats en les taules salarials, a l' marge de les normes estatutàries i sense existir partida pressupostària ".





"L'assumpte és d'extrema gravetat, perquè estem davant d'una corrupció de tota la cúpula d'el partit, no d'uns individus aïllats", ha dit, denunciant que "el partit s'ha convertit en una propietat privada de l'executiva" i que "en aquest cas és evident que tota l'executiva està participant dels actes il·lícits que s'estan investigant "al Jutjat d'Instrucció Número 42 de Madrid.





Així, ha destacat "la contradicció que suposa que el partit estigui personat i estigui defensant a capa i espasa els presumptes autors d'actes que poden perjudicar el patrimoni social del partit, en lloc d'actuar amb objectivitat en defensa de la persona jurídica i no dels seus membres presumptament corruptes ", la qual cosa --segons la seva opinió--" demostra que l'executiva del partit no està habilitada el patrimoni i està posant en risc els fons públics que es nodreix ".





PROPOSA INTERROGAR BELARRA

En concret, Cánovas ha sol·licitat al jutge que citi com investigada a Belarra, actual secretària d'Estat per a l'Agenda 2030 que ha estat proposada pel líder 'morat', Pablo Iglesias, com la seva substituta al front del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 , per ser la secretària de Coordinació Executiva del Secretariat de Podem que el 2019 va signar els certificats dels acords que obren en les actuacions referides als supòsits sobresous.





També ha proposat les declaracions com investigat de Maguire i com a testimoni de l'ex gerent de Podem Pau Manuel Fernández Alarcón, que va ser qui va proposar les taules salarials de 2017.





L'instructor investiga en aquesta causa el presumpte finançament irregular de Podem, amb la lupa posada en el contracte signat pel partit i Neurona Comunitat per 363.000 euros per tasques de consultoria política per a les eleccions generals de 2019.





La causa va partir d'una denúncia realitzada al desembre de 2019 per l'ex advocat de Podem José Manuel Calvente en la qual va esmentar diversos fets presumptament delictius. Des de llavors, el jutge ha tancat les investigacions sobre alguns d'ells --els contractes electorals amb ABD o les obres de la nova seu del partit--, si bé l'Audiència Provincial li va ordenar reobrir les indagacions sobre la Caixa de Solidaritat.





A més, arran d'un escrit presentat per l'ex responsable de Compliment Normatiu Mònica Carmona, Escalonilla ha acordat obrir procediments independents sobre els nous fets denunciats per aquesta, entre ells el suposat ús d'una empleada del partit i ara assessora del Ministeri d'Igualtat com mainadera dels fills de la ministra, Irene Montero.