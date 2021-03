Fracassa la moció de censura a CyL

El ple de les Corts de Castella i Lleó ha rebutjat la moció de censura encapçalada pel socialista Luis Tudanca després d'una maratoniana sessió d'un dia de debat que ha acabat sense sorpreses després dels 37 sís a favor, 35 del PSOE i 2 de podem- Equo, com estava previst i l'abstenció dels procuradors d'UPL, Per Àvila i Maria Montero, la procuradora no adscrita que va sortir de Ciutadans divendres.





Moció CyL (EP)





Com era de preveure el rebuig a la moció de censura ha vingut de les bancades que sustenten al Govern conjunt de PP i Ciutadans, amb 29 i ara 11 procuradors, respectivament, i el de l'única procuradora VOX, que també havia anunciat vot en contra.





Finalment, la bancada de Ciutadans ha mantingut la disciplina de vot i el 'no' que havia confirmat en tot moment la presidenta dels lliberales, Inés Arrimadas, que sí que ha hagut de fer front a la sortida de la salmantina Montero divendres passat que té com a conseqüència deixar sense majoria absoluta a la Cambra als dos partits que sustenten la Junta, en passar dels 41 que garanteixen la victòria en les votacions a 40 procuradors.