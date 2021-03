Rajoy i Aznar testifiquen aquest dimecres davant el tribunal que jutja la caixa 'b' del PP

El judici que se celebra a l'Audiència Nacional pel presumpte pagament de la reforma de la seu nacional del PP amb diners de la caixa 'b' celebra aquest dimecres la seva desena sessió després d'un dimarts maratonià amb més de vuit hores de testificals. Ara és el torn dels testimonis més esperats, els expresidents de Govern i ex líders de la formació política José María Aznar i Mariano Rajoy, que compareixen per videoconferència per evitar risc de contagis per Covid-19.





L'expresident de Govern i president de l'IADG, José María Aznar













La Secció Segona de la sala penal de l'Audiència Nacional va acceptar fa uns dies la petició realitzada per Aznar, Rajoy, i de l'exministre José María Michavila, entre d'altres, perquè no testifiquin de forma presencial.





Tots ells han seguit els passos de l'exsecretari general del PP i exministre Ángel Acebes, primer exalt càrrec del partit que ha testificat en aquesta vista oral, i han invocat l'article 14.1 de la llei de mesures processals i organitzatives per fer front a la covid-19 en l'àmbit de l'Administració de Justícia que assenyala que fins el 20 de juny de 2021, "els actes de judici, compareixences, declaracions i vistes i, en general, tots els actes processals, es realitzaran preferentment mitjançant presència telemàtica" .





CALENDARI DE TESTIMONIS

Després de les declaracions d'aquest dimarts, en què s'ha pogut escoltar als ex secretaris generals del partit María Dolores de Cospedal, Javier Arenas i Francisco Álvarez Cascos, aquest dimecres el calendari de sessions fixa no només per als dos expresidents, sinó també per l'exministre de Justícia José María Michavila, per l'exsenador Carlos Cuevas Villoslada, la exgerent del PP de la Rioja Ana Elvira Martínez, l'arquitecte Claudio Montero Sants i l'ex treballadora de Unifica Noelia Fernández Muñoz.





També s'ha citat a l'exdirector general per a la Modernització de l'Administració de Justícia Alberto Dorrego i a l'advocat Borja García-Nieto Portabella, que apareix en els coneguts com a 'papers de Bárcenas' en relació a la compra d'accions de Libertad Digital.





Dijous serà quan compareguin els exministres Rodrigo Rato i Federico Trillo; el director del diari 'El País' Javier Moreno Barber; l'exdiputat Carlos Mantilla Rodríguez; Jaume Colomar Porcel; l'exsecretari d'Organització del PP de Galícia i números dos de la trama Gürtel, Pablo Crespo --en presó per la xarxa corrupta--, l'empresari Alfonso García Pozuelo i l'expresident d'OHL Juan Miguel Villar Mir.





EXPECTACIÓ DESPRÉS DE LA 'CONFESSIÓ' DE BÁRCENAS

L'expectació de les declaracions de molts d'aquests testimonis ha augmentat després que l'extresorer de PP Luis Bárcenas, per a qui la Fiscalia Anticorrupció sol·licita cinc anys de presó, inclogués a la llista de persones que van cobrar suposadament "complements salarials" procedents de la caixa 'b' a Rajoy, Cospedal, Arenas, Álvarez Cascos, Acebes, Trillo, Rato, García-Escudero i Del Burgo.





A més, Bárcenas va assegurar que l'expresident coneixia perfectament l'existència d'una comptabilitat paral·lela en el partit i que li va gravar en una reunió en què Rajoy li va deixar anar que com podia seguir conservant anotacions sobre aquesta caixa, mentre introduïa aquests papers en una màquina trituradora.





A tot això se sumen les acusacions de Bárcenas que l'operació 'Kitchen', que li va robar la documentació comprometedora per al PP que guardava, va ser orquestrada pel Govern.





LA PRIMERA CITA D'AZNAR A L'AUDIÈNCIA NACIONAL

Serà la primera vegada que Aznar --amb una declaració la va sol·licitar l'acusació popular exercida per Associació Advocats Demòcrates per Europa (Adade) - comparegui a l'Audiència Nacional per explicar què sap sobre la presumpta comptabilitat paral·lela dels populars.





Va ser a la comissió de Congrés que investiga el presumpte finançament il·legal de PP, quan va assegurar que "no existeix cap caixa b" en el seu partit i va negar el cobrament o l'ordre de pagaments de sobresous "il·legals" a dirigents de l'organització que va presidir entre 1990 i 2004.





Pel que fa a Rajoy, el seu testifical ha estat interessada per la mateixa acusació popular i per la d'Esquerra Unida (IU). Va ser precisament Adade qui va aconseguir que aquest excap de l'Executiu comparegués davant el tribunal de l'Audiència Nacional que va jutjar els primers anys d'activitats de la trama Gürtel, que va condemnar el PP com a partícip a títol lucratiu.





En aquella ocasió, en què encara era president de Govern, ha afirmat que "mai" va saber res de la presumpta caixa 'B' de l'PP perquè la seva responsabilitat en el partit eren "polítiques", no comptables. No obstant això, l'Audiència Nacional va qüestionar la credibilitat del seu testimoni i en la seva sentència va donar per acreditada la comptabilitat paral·lela de la formació política, el que va provocar la moció de censura contra el Govern que liderava.