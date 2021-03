L'eurodiputat Luis Garicano es mostra "preocupat" per la situació que viu Ciutadans

L'eurodiputat de Ciutadans Luis Garicano ha assegurat aquest dimecres que "seria absurd no estar preocupat" per la situació de la seva formació, tot i que ha assenyalat que la formació podria haver "revertit aquest dilluns" la seva "setmana horribilis" amb la victòria d'Edmundo Bal a les primàries de Madrid i amb el fracàs de la moció de censura a Castella i Lleó, que reforça a Francisco Igea.





Luis Garicano (EP)





En una entrevista a RNE, Garicano ha confiat que aquestes dues victòries poden ser "el principi" per "donar-li la volta" a el "moment tan difícil" que travessa la formació liderada per Inés Arrimadas. "Són dues persones que representen el millor de l'esperit de Cs, gent centrada, molt preparada i raonable", ha afegit.





En aquesta línia, el dirigent de el partit taronja ha reivindicat la vigència de Cs davant la divisió d'Espanya "en dues meitats que no es parlen per a res". "Una dona a Madrid que diu comunisme o llibertat i un altre que diu antifeixisme contra els criminals, com si estiguéssim en els anys 30 de segle passat", ha criticat, al·ludint a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso i a el vicepresident segon i candidat de podem a la Comunitat de Madrid, Pablo Iglesias.





Així, Garicano ha lamentat la "pulsió autodestructiva" dels espanyols i la "idea d'escalar la disputa fins al final, com el quadre de Goya". "En aquest context, un partit" com Ciutadans, "que busca la raó, parlar i cooperar" és, segons l'eurodiputat, "el que cal a el país".





Per això, Garicano ha deixat clar el seu compromís amb el projecte de Ciutadans, a què es va unir a la fi de 2014. "La il·lusió la segueixo tenint, i les ganes que surti endavant", ha tancat.