Els espanyols són els europeus que més s'informen de la pandèmia en plataformes digitals

El 79% dels espanyols s'informa de la pandèmia de la Covid-19 a través de plataformes digitals, el que els situa com els europeus que més utilitzen aquest mitjà per obtenir informació sobre aquesta matèria, segons l'estudi 'Essentials' d'Ipsos.





Imatge d'arxiu (EP)















La investigació, publicada aquest dimecres, posa en relleu que, en el cas d'Espanya, els mitjans tradicionals (83%) segueixen sent els preferits per mantenir-se informat.





Els resultats de l'informe apunten que, de mitjana global, el 77% dels ciutadans dels països enquestats afirma que s'informa tant a través dels mitjans tradicionals com digitals.





Dins dels tradicionals, destaca la televisió (67% de mitjana global), seguida de la ràdio (36%) i els diaris i revistes impreses (21%). Pel que fa als mitjans digitals, les xarxes socials se situen com les preferides (44%), seguides dels mitjans en línia (39%).





Així mateix, l'estudi mostra que els mitjans d'àmbit nacional són els preferits per estar informat sobre aquesta pandèmia (37% mitjana global), seguits de les xarxes socials (20%), els mitjans locals (16%) i els mitjans internacionals (13 %).





Per regions, Europa (38%) així com Àsia-Pacífic (44%) trien els mitjans nacionals, mentre que Amèrica del Nord (29%) prefereix els mitjans locals i Amèrica Llatina (30%) opta per les xarxes socials.





Una altra de les conclusions de l'estudi és que a major edat el consum de mitjans tradicionals augmenta en detriment dels digitals i destaca que els joves de 19 a 23 anys assenyalen com a font principal d'informació les xarxes socials.





En aquest sentit, l'informe sosté que en general aquells que trien les xarxes socials juntament amb el "boca a boca", provinent de familiars i amics, per estar informats, són els que més creuen en informació no confirmada sobre la pandèmia.





També és el col·lectiu que més creu que la Covid-19 va ser creada en un laboratori amb un objectiu militar i coincideix amb que són els menys predisposats a vacunar: un 40% mostra predisposició a fer-ho, davant el 62% d'aquells que consumeixen mitjans nacionals .





Per la seva banda, els que consumeixen mitjans de caràcter nacional o local són els més optimistes, ja que no consideren que la situació al seu país estigui fora de control (49% enfront d'un 58% dels que el seu canal d'informació preferent són les xarxes socials i fins a un 60% els que s'informen a través de família i amics). A més, són els que menys nerviosos se senten per reprendre la seva vida normal (48% mitjans nacionals, el 58% xarxes socials i el 61% família i amics).





La investigació assenyala que un 35% dels enquestats accedeix a mitjans de totes les ideologies. A nivell europeu, Espanya (25%) és el país, després d'Alemanya (23%), que menys consumeix mitjans "mixtos". A més, és el país en el qual més població consumeix mitjans d'ideologia d'esquerres (41%) i el que menys població consumeix mitjans de dretes (16%).





De mitjana a nivell global, els que consumeixen mitjans d'esquerres són els més predisposats a vacunar-se (61%) i els de dretes creuen que s'aconsegueix més immunitat contagiant que vacunant (29%).





Finalment, la investigació destaca que els que consumeixen mitjans de dretes són els que més d'acord estan amb que la Covid-19 va ser creada en un laboratori amb fins militars (31%), els que més pensen que els nens no es contagien (19% ) i aquells que defensen que un cop que s'han vacunat ja no cal portar mascareta (17%).