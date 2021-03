El sector del turisme es planta: reclama un pla concret amb protocols i agilitat en la vacunació

El sector del turisme espanyol advoca per impulsar un pla de reobertura concret, protocols harmonitzats i accelerar la vacunació, així com l'arribada immediata d'ajudes financeres, amb l'objectiu d'impulsar la recuperació econòmica de país a través del turisme i poder millorar en competitivitat.





Fòrum del Turisme CEOE (EP)





Aquestes han estat les principals conclusions del I Fòrum de Turisme organitzat per la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE), que ha reunit empreses i organitzacions turístiques que han analitzat la recuperació del turisme nacional i l'aplicació dels fons europeus destacant com a principals palanques impulsores la digitalització i la sostenibilitat.





Els experts reunits al fòrum, l'obertura del qual va ser realitzada pel president de la CEOE, Antonio Garamendi, van coincidir que la recuperació de la demanda serà abrupta i molt ràpida, però que només arribarà amb un nivell adequat de vacunació i amb un pla de reactivació clar "per evitar confusions".





El president de la Confederació Espanyola d'Hotels i Allotjaments Turístics (Cehat) i del Consell de Turisme de la CEOE, Jorge Marichal, va reclamar una acceleració en l'arribada d'ajudes financeres directes per preservar el teixit productiu espanyol.





"Necessitem que el Govern articuli com més aviat millor les palanques perquè la recuperació sigui el més ràpida possible a través de fórmules com bons turístics, o la recuperació dels viatges de l'Imserso", va explicar Marichal, afegint que Espanya "no es pot permetre un estiu més sense l'aportació del turisme a l'economia".





Per a Sergio Fernández, director d'aeroports, passatgers, càrrec i seguretat de IATA Europa, "tenim els ingredients, però ens falta la recepta". "Ens falta el pla de Govern de quan va a obrir i en base a quins indicadors. Hem vist que Anglaterra ho ha fet i aquest anunci ha fet que la demanda es reactivi", va sol·licitar el directiu demanant "expectatives clares" perquè els viatgers s'animin més aviat possible a reservar.





CERTESES PER AL VIATGER

Des de la part hotelera es va insistir que el sector està preparat i tot i que preveu una recuperació més lenta per la seva alta dependència del turisme de negocis i cultural reclamen també una comunicació eficaç "que doti de certesa els viatgers", segons la secretària general de l'Associació Hotelera de Madrid, Mar de Miguel.





Una opinió compartida pel president de la Confederació Espanyola d'Agències de Viatges (CEAV), Carlos Garrido, que va assegurar que el sector troba a faltar "una desescalada de manera ordenada", majors promocions, així com l'arribada d'ajudes directes.





El sector de les agències de viatges reconeix que trigarà més en la seva recuperació pel fet que un sector molt transversal que comercialitza productes d'altres empreses i depèn també del turisme d'altres països. No obstant això creu que jugaran un paper molt important en la recuperació de la demanda tenint en compte el seu paper de mediador i de garant de la seguretat per al viatger.





VACUNACIÓ PER RECUPERAR LA MOBILITAT

Per al president de la Confederació Espanyola de Transport en Autobús (Confebus), Rafael Barbadillo, l'acceleració de la vacunació es converteix en un element imprescindible per col·laborar a la recuperació del sector turístic ja que permetrà d'una banda recuperar la mobilitat i per un altre la confiança dels viatgers.





Per la seva banda, el president d'Hostaleria d'Espanya i vicepresident del Consell de Turisme de la CEOE, José Luis Yzuel, va insistir que el més important és donar seguretat al client i accelerar la vacunació com a fórmula de recuperar una certa normalitat.





"El client retornarà perquè està tothom desitjant tornar a la normalitat i tornar a fer ús de l'hostaleria", va assegurar Yzuel, que va tornar a reclamar que es deixi de "demonitzar" a l'hostaleria com a punt de propagació de virus i es deixin de prendre "mesures arbitràries" contra ells.





DIGITALITZACIÓ I SOSTENIBILITAT

Tots els experts van coincidir a assenyalar la inversió en digitalització i sostenibilitat com els reptes més importants per afrontar pel sector turístic en els propers anys, cosa que els permetrà adaptar-se als nous hàbits de client.





El sector ha aprofitat aquesta etapa de crisi per reinvertir i actualitzar els seus productes però necessita sobreviure fins que s'activi la demanda. Per això, des de l'hostaleria de Madrid s'advoca per ajudes directes, recuperació de programes com l'Imserso, manteniment dels expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTE) i reactivació de demanda a través de bons turístics o plans estratègics.





Pel que fa als fons de recuperació europeus 'Next Generation' que arribaran a Espanya des de Brussel·les per un valor de 150.000 milions d'euros (81.000 d'ells en ajudes directes), tots els experts confien que serveixin per ajudar a al sector a recuperar la competitivitat i ajudi a la seva modernització a través de palanques com la digitalització i la intel·ligència del client, l'automatització i eficiència operativa, i la sostenibilitat.





"Hem de posar en focus en aquest pla que ens permetrà avançar en un doble objectiu: d'una banda la recuperació econòmica i de l'altra transformar model productiu en un més verd més eficaç i més resilient", va afirmar Luis Socías, director de l'oficina de projecte europeus de CEOE.

Per finalitzar el president del Grup Hotusa, Amancio López, va posar en valor la importància del turisme al desenvolupament d'Espanya i va assegurar que sense el turisme el nostre país seria "un país en decadència". Per això, es va mostrar confiat que aquests fons serveixin de garantia per al futur desenvolupament espanyol confiant que arribin a tot el teixit empresarial "des de les grans empreses fins a les més petites".