Rajoy nega haver destruït els papers de Bárcenas: "És metafísicament impossible"

Mariano Rajoy (EP)





L'expresident de Govern Mariano Rajoy ha assegurat aquest dimecres al judici que se celebra a l'Audiència Nacional per les obres de reforma de la seu de Gènova que "no hi ha hagut 'caixa b' del PP", emfatitzant que en els seus 40 anys de militància en el partit mai va escoltar parlar d'aquesta suposada comptabilitat paral·lela, a el temps que ha deixat anar la possible responsabilitat cap a l'ex tresorer a l'indicar que en tot cas "hi haurà uns papers de Bárcenas".





"No hi ha hagut una 'caixa b' de el Partit Popular i, per descomptat, mai he triturat el que mai vaig tenir a les mans", ha dit en la seva declaració com a testimoni, en al·lusió a una escena descrita per Bárcenas, segons el qual va lliurar Rajoy aquesta presumpta comptabilitat paral·lela, ell el va esbroncar per portar-la i acte seguit la va destruir en una trituradora de paper.





"En els meus 40 anys de militant de el Partit Popular no he escoltat cap dirigent, militant ni empleat parlar de la famosa 'caixa b'", ha insistit per afegir: "La primera vegada a la vida que vaig veure els 'papers de Bárcenas' va ser publicats en un diari nacional el 31 de gener de 2013, per tant, és metafísicament impossible que jo hagi pogut destruir els papers ".





A més, Rajoy ha aprofitat per carregar contra l'extresorer, recordant que durant les seves declaracions en fase d'instrucció va dir que no li va lliurar els papers sinó només una fotocòpia de l'últim full. "Per tant, el senyor Bárcenas ni tan sols és capaç d'estar d'acord amb ell mateix, i un dia ens diu una cosa i a l'endemà ens diu la contrària". En tot cas, ha reblat, "hi haurà uns papers de Bárcenas (...) que ell haurà d'explicar".