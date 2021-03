Calviño no entén per què Iglesias no té ganes d'afrontar la feina que li queda per fer

La vicepresidenta tercera de Govern i ministra d'Afers Econòmics i per a la Transformació Digital, Nadia Calviño, ha assegurat aquest dijous que li "costa entendre" que el vicepresident segon de l'Executiu, Pablo Iglesias, "no tingui ganes d'afrontar" la feina que queda "per fer".





Nadia Calviño (EP)









En una entrevista a Antena 3, Calviño ha reconegut que li "va sorprendre la decisió" d'Esglésies d'abandonar el Govern per presentar-se com candidat de Podem a les eleccions de la Comunitat de Madrid perquè, segons la seva opinió, "hi ha molt per fer en l'àmbit dels serveis socials ".





En aquesta línia, la vicepresidenta econòmica ha sostingut que en l'àmbit d'Esglésies, referit als Drets Socials i Agenda 2030, queden assumptes per abordar. "Desplegar l'Agenda 2030 de desenvolupament sostenible per eliminar la pobresa infantil, reduir la bretxa de gènere, establir un sistema de cura de majors", ha apuntat Calviño.





Amb tot, la vicepresidenta tercera ha deixat clar que ella "no és qui per jutjar les decisions d'altres persones" i ha volgut destacar que l'Executiu ha "avançat" en els últims tres anys i que ha posat "la reducció de la desigualtat entre una de les seves prioritats màximes ".





"Això es veu en l'àmbit de la lluita contra la pobresa infantil amb aquest ingrés mínim vital, en la reducció de la bretxa de gènere amb la igualtat de permisos de maternitat i paternitat i millora de les pensions més baixes, la revaloració de les pensions , l'anar posant els elements per a un accés a l'habitatge més just ", ha recordat.