Els Mossos esperen que uns 500.000 vehicles surtin de Barcelona aquest cap de setmana

El conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha explicat aquest dijous que juntament amb el Servei Català de Trànsit (SCT) han fet un rang de previsió de la mobilitat de sortida de l'Àrea Metropolitana de Barcelona durant aquest cap de setmana, quan preveuen que surtin entre uns 440.000 i 500.000 vehicles, "tot i que és molt difícil fer previsions aquest any".





Miquel Sàmper (EP)









Ho ha dit en una roda de premsa amb el secretari general de Salut, Marc Ramentol; el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, el comissari dels Mossos d'Esquadra, Joan Carles Molinero, i la subdirectora de Protecció Civil de la Generalitat, Imma Solé.





Sàmper ha explicat que és "la primera de les operacions especials de mobilitat elevada des del mes de març de 2020" i que hi haurà dues fases de sortida per Setmana Santa: aquest cap de setmana i el proper dijous Sant, i que cada fase tindrà una operació de sortida i retorn.





"Les vies de retencions aquest divendres seran la carretera C-58 a Montcada i Reixac i a Sant Quirze de Vallès (Barcelona), la carretera B-30 a Barberà de Vallès (Barcelona), la C-17 a Mollet de Vallès i Parets (Barcelona), i dissabte a la C-35 a Sant Celoni (Barcelona) i a la C-31 a Sitges (Barcelona) ", entre altres, ha afegit.





Sàmper ha indicat que amb el "aire" a l'aixecar el confinament comarcal el cap de setmana, la mobilitat ha augmentat un 60% respecte el cap de setmana anterior, però va disminuir un 12% respecte un cap de setmana anterior a la pandèmia.





Pel que fa als accidents de trànsit, el titular d'Interior ha explicat que durant aquest any s'han produït 17 morts a les carreteres catalanes, 14 d'elles "víctimes fràgils de la mobilitat": 9 motoristes, dos ciclistes i tres vianants, i vol fer una crida a la bona conducció de cara Setmana Santa.

ACTES PER INCOMPLIMENT

El comissari Joan Carles Molinero ha explicat que aquest dimecres s'han aixecat 658 actes per incompliment de mesures, 65 per incompliment de les restriccions de mobilitat perimetral i la resta per incompliment de el toc de queda.





Durant el cap de setmana passat es van aixecar 2.012 actes, gairebé 800 per incompliment de el toc de queda, i durant els últims set dies, 5.735 actes --552 per incompliment de les restriccions de mobilitat perimetral--, ha afegit.





Pel que fa a les festes il·legals, el comissari ha informat d'"un degoteig constant de festes il·legals a la zona del Macba i al barri de Born de Barcelona", i també s'han detectat festes no autoritzades a Terrassa i l'Hospitalet de Llobregat ( Barcelona).