Escrivà espera poder portar el nou índex de revalorització de pensions el proper trimestre a Congrés

El ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, ha afirmat que espera poder portar el nou índex de revalorització de les pensions i els incentius voluntaris per apropar l'edat de jubilació efectiva a la legal a Congrés per a la seva aprovació en el pròxim trimestre.





José Luis Escrivá - EP





Així ho ha assenyalat aquest dijous durant la clausura de l' 'Observatori de les Finances' organitzat per El Espanyol amb motiu del I aniversari del rellançament de Invertia, on ha apuntat que espera portar aquestes reformes a Congrés amb "un acord en el diàleg social".





"Espero que hi hagi acord, perquè els elements que estem discutint no haurien allunyar-nos d'un acord", ha remarcat, després d'apuntar el Govern té l'obligació de portar aquestes reformes recollides en les recomanacions del Pacte de Toledo.





Sobre el nou índex de revaloració, ha explicat que s'està treballant en els últims detalls i que aquest mecanisme permetrà que les pensions mantinguin el seu poder adquisitiu i es revaloritzin d'acord amb l'IPC de manera permanent.





D'altra banda, sobre l'acostament de l'edat efectiva de jubilació a la legal, ha dit que també està "molt avançat" i que l'executiu, al costat dels agents socials, tenen ja plantejats alguns elements que faran que aquest acostament sigui real. "Hi ha marge per generar incentius voluntaris a la jubilació retardada", segons Escrivà.





Preguntat sobre si la negociació està estancada, el ministre ha deixat clar que es reuneix amb els agents socials gairebé cada setmana i que han recollit molts elements que els interlocutors socials li han plantejat. "La negociació avança en la direcció correcta", ha afegit.





TORNAR A NEGOCIAR LA PRÒRROGA DELS ERTES





Sobre els expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO), Escrivà ha apuntat que s'ha dissenyat un esquema que es va renovant cada tres o quatre mesos i que tornarà a seure amb els agents socials per veure què passa un cop acabi maig.





"Tenim una taula de negociació amb agents socials cada 15 dies i la tindrem pròximament, però ens posarem a mirar l'efecte d'aquests dos últims mesos i de com avança la vacunació a partir de maig", ha afegit.





Des del seu punt de vista, és important veure com es van aixecant les mesures restrictives i que, un cop es vegi com avança la situació, es determini si es posa el disseny dels ERTO en l'activació.





En aquesta línia, ha recordat que això va funcionar bé al juny gràcies als coeficients d'exoneració a les quotes que anaven caient al llarg de el temps. Escrivà ha apuntat que durant l'estiu passat els treballadors activats per l'empresa tenien una exoneració més gran que els desactivats. "La nostra idea és revisitar un esquema d'aquest tipus si es donen les condicions al maig", ha apuntat.





"D'una banda volem protegir, però com que hi ha incertesa i que l'aversió a el risc és la que hi ha, hem de donar incentius positius perquè qui vulgui obrir ho faci i li donem impuls", ha postil·lat el titular de Seguretat Social.