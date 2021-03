"L'anguila", primera novel·la de Paula Bonet, una obra de denúncia

Com a "un al·legat contra la violència que s'exerceix sobre el cos de la dona des que és nena i que durant segles s'ha assumit amb naturalitat" va definir Silvia Sesé, editora d'Anagrama, "L'anguila", primera novel·la que ha publicat l'autora valenciana Paula Bonet. Una obra que, segons la seva autora, "revela el desassossec, el sentiment d'abandonament que experimenten moltes dones i que sovint s'ha intentat silenciar".













Paula no pot evitar portar a col·lació el que va sentir quan una vegada va tractar de fugir d'un individu que la va assetjar al carrer i fins i tot la va seguir en el moment en què va intentar fugir pujant a un autobús; l'agressor va arribar a seure al costat d'ella, moment en què va treure una navalla davant la indiferència de la resta dels passatgers. Tan surrealista situació es va resoldre de la forma més impensada quan Paula li va interpel·lar dient: «Bé, me la claves d'una vegada o no me la claves? », Davant del que l'interfecte va respondre fugint.





Aquestes i altres experiències fan que "L'anguila" parteixi "del autobiogràfic, tot i que a mesura que la vaig anar escrivint la trama es va anar fent més complicada, més sinistra, el que ha fet que aquesta primera novel·la fos, alhora, un experiència plaent i dolorosa perquè tracta, en efecte, de successos dolorosos, però també està plena d'amor per moltes coses. Malgrat tot, és una obra que vol allunyaré de la ràbia, de l'enuig, de la tristesa i fins i tot de la sensació de sentir-se víctima ".





Ha estat un treball laboriós en el qual va invertir prop de vuit anys i en el qual poden distingir-se dues parts referides ambdues al cos de la dona com a arma de batalla d'un sistema patriarcal, un objecte per l'abús i l'agressió. A la primera, va explicar, aquesta batalla és invisible i difícil d'identificar i en la segona s'aborda l'agressió des d'un lloc més sorprenent. I el títol? "El vaig tenir claríssim des del principi, tot i que m'ho van criticar. La metàfora de l'animal és perfecta, perquè escric sobre aquesta carn que batega, que atrapa, que s'escorre ... "





Paula Bonet, que es declara pintora abans que escriptora i que reconeix haver rebut les majors influències del seu avi i de Roser Bru, una pintora i gravadora hispano-xilena exiliada a l'hemisferi austral, va escollir escriure en castellà "perquè no hauria estat capaç de expressar el que volia en la meva llengua materna "tot i que" l'anguila "ha estat traduïda en aquesta última amb el segell Univers. Conclou reconeixent que "la literatura és l'art que m'ha permès créixer i entendre, el que més he consumit i respectat".