A l'abril arribaran 800.000 dosis de la vacuna Janssen a Catalunya

La ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, ha destacat aquest divendres que, de les 5,5 milions de dosis de la vacuna del Covid-19 desenvolupada per Janssen que arribaran a Espanya a l'abril, 800.000 es distribuiran a Catalunya.





Vacuna de Janssen (EP)









Ho ha dit en roda de premsa al costat del comissari europeu per al Mercat Interior, Thierry Breton, després de visitar la fàbrica de la farmacèutica catalana Reig Jofre de Sant Joan Despí (Barcelona), en què es realitzarà el 'fill and finish' de la vacuna desenvolupada per Janssen.





En relació a la producció a la fàbrica de Reig Jofre, la ministra ha concretat que la previsió és que la farmacèutica comenci a mitjans de juny i, tot i que ha descartat donar xifres sobre el volum de vacunes que es produiran, ha reivindicat que l'empresa " pot superar el milió de dosis a el dia ".





La farmacèutica Reig Jofre s'encarregarà del procés d'omplir els vials amb l'actiu de la vacuna --que es desenvolupa en Holanda-- així com el procés d'empaquetatge final amb què les dosis ja estaran a punt per al subministrament.





"L'aportació d'Espanya serà important", ha subratllat Maroto sobre l'aportació espanyola de dosis de vacunes, que ha rematat que estan acabant de perfilar quin serà el volum i també agilitzant les autoritzacions per començar la producció.





SECTOR FARMACÈUTIC

Maroto ha posat en valor la "reputació" del sector farmacèutic a Espanya, ha destacat, textualment, el rigor amb què està treballant arran de la pandèmia i els ha agraït la seva tasca no només en la producció de les vacunes sinó també amb la producció d'altres productes sanitaris.





La ministra ha concretat que hi ha quatre empreses farmacèutiques treballant en l'estratègia europea de les quals dues, a més de Reig Jofre, es dediquen a la producció de vacuna i una altra a produir l'antigen de Novavax.