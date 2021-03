Sanitat i les comunitats aproven tancar l'interior dels bars en zones d'alt risc

La Comissió de Salut Pública, en la qual es troben representades totes les comunitats i ciutats autònomes i el Ministeri de Sanitat, ha aprovat una actualització del document 'Actuacions de resposta coordinada pel control de la transmissió de COVID-19', conegut com ' semàfor COVID-19 ', que planteja la recomanació de tancar el servei a l'interior de la restauració quan les CCAA es troben en nivell d'alerta alt o molt alt, és a dir, amb una incidència superior a 150 i altres indicadors elevats com l'ocupació hospitalària.





Comensals gaudeixen a l'interior d'un establiment durant el primer dia de la reobertura de l'interior dels bars i restaurants a Pontevedra, Galícia (EP)













El document, que no es revisava des del passat 22 d'octubre de 2020, manté quatre nivells d'alerta amb diferents mesures d'actuació davant el coronavirus en funció de la incidència de contagis a 7 i 14 dies per 100.000 habitants, la positivitat de les proves diagnòstiques o el percentatge d'ocupació de llits hospitalaris i de cures intensives.





Segons aquests indicadors epidemiològics, Madrid, Catalunya, País Basc, Melilla i Ceuta estan en aquests moments en nivell alt de risc, per la qual cosa se'ls aplicaria la recomanació de tancar l'interior dels bars per contenir els contagis. D'acord a aquesta nova actualització, l'interior de la restauració hauria d'estar al 50 per cent en els nivells més baixos de risc, el que afectaria totes les comunitats excepte Extremadura.





En exteriors, la recomanació és que no hi hagi restriccions en el nivell baix (incidència inferior a 50), un 75 per cent d'aforament en els nivells mitjà i alt i un 50 per cent en el de risc extrem (incidència per sobre de 250) . El text, segons precisen fonts de Sanitat, recorda que les terrasses han de tenir un màxim de dos costats tancats perquè siguin considerades exteriors, amb l'objectiu de "garantir que la ventilació és permanent".





En el nivell de risc alt, s'estableix un màxim de sis persones en reunions socials i de quatre quan el risc és extrem. "En els nivells d'alerta molt alts el tancament d'interiors de la restauració és important a causa de la importància de la transmissió en els llocs tancats, on el nombre de persones que es relacionen tenen un risc alt de transmissió. Cada vegada es dóna més importància a la transmissió per aerosols, aquesta ha estat una de les claus per ser més estrictes amb els interiors", apunten aquestes fonts.





Sanitat precisa que, a l'hora d'establir recomanacions per a les mesures restrictives, es tindran en compte "no només els indicadors sinó també la tendència" que presenta una comunitat autònoma, de manera que si el seu creixement és exponencial es podrien aplicar aquests consells tot i que la ocupació en hospitals, per exemple, no s'hagi disparat encara.