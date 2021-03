L'OMS recorda que la transmissió del coronavirus segueix "en alça" a tot el món

La doctora responsable de malalties emergents i zoonosis de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Maria Van Kerkhove, ha advertit que el coronavirus "segueix controlant" la vida de la població i que la seva transmissió segueix "en alça" a tot el món.





El director general de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom Ghebreyesus, compareix en roda de premsa per informar sobre l'evolució de la pandèmia de coronavirus









"No hem sortit de la pandèmia, aquesta crisi no ha acabat. El virus controla les nostres vides i nosaltres no ho hem controlat", ha assenyalat l'experta de l'OMS per recordar que, tot i això, se sap com controlar-lo.





I és que, tal com ha recordat, molts països han aconseguit frenar la seva transmissió gràcies a la vacunació però, també i al marge de les vacunes, amb l'ús de mascaretes, distanciament físic, higiene de mans i altres mesures que han demostrat ser eficaços per evitar el contagi.





Dit això, Van Kerkhove ha destacat que la major transmissibilitat de les noves variants contra el coronavirus fa que els contagis continuïn estant "a l'alça". "Tothom vol acabar ja amb això, però tots tenim un paper important per exercir, inclòs en les vacances", ha tancat.